https://ria.ru/20250114/saratov-1993575507.html

Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме

Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме - РИА Новости, 14.01.2025

Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме

Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом написал глава... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:00:00+03:00

2025-01-14T07:00:00+03:00

2025-01-14T07:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратов

саратовская область

михаил исаев

роман бусаргин

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом написал глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале."В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей", - написал глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, школьные занятия в Саратове, как и в Энгельсе, также пройдут дистанционно. "Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме", - написал он в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993571512.html

https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html

энгельс

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, михаил исаев, роман бусаргин