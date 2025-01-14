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Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме - РИА Новости, 14.01.2025
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07:00 14.01.2025 (обновлено: 07:01 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/saratov-1993575507.html
Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме
Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме - РИА Новости, 14.01.2025
Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме
Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом написал глава... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:00:00+03:00
2025-01-14T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратов
саратовская область
михаил исаев
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом написал глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале."В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей", - написал глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, школьные занятия в Саратове, как и в Энгельсе, также пройдут дистанционно. "Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме", - написал он в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993571512.html
https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html
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происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, михаил исаев, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратов, Саратовская область, Михаил Исаев, Роман Бусаргин
Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме

Занятия в школах Саратова пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки БПЛА

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом написал глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале.
"В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей", - написал глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность
05:13
Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, школьные занятия в Саратове, как и в Энгельсе, также пройдут дистанционно.
"Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме", - написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Энгельсе из-за атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие
05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовСаратовская областьМихаил ИсаевРоман Бусаргин
 
 
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