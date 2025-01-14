https://ria.ru/20250114/sandu-1993685211.html

Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2025

Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

Молдавия самостоятельно обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии, остальное поступает из-за рубежа, в основном из Румынии, заявила журналистам... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:58:00+03:00

2025-01-14T15:58:00+03:00

2025-01-14T15:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Молдавия самостоятельно обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии, остальное поступает из-за рубежа, в основном из Румынии, заявила журналистам глава республики Майя Санду. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Правый берег покрывает почти половину своих потребностей за счет внутренних источников, остальная часть электроэнергии поступает по импорту, преимущественно из Румынии", - сказала Санду на брифинге по итогам заседания совбеза республики. Она подчеркнула, что власти Молдавии предпринимают усилия для подключения 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Кишинева, но подключенных к энергетической системе Приднестровья. "Для этого необходимо согласие Тирасполя. В случае подключения этих населенных пунктов к газовой системе потребуется больше времени, но важно выполнить эти задачи", - заявила Санду. Она также признала, что цены на электро- и теплоэнергию значительно выше, чем в непризнанной ПМР. "Я прекрасно понимаю, что и на правом берегу Днестра людям тяжело платить рыночные цены за газ и электроэнергию. Мы проходим через сложный период — международные цены очень высоки. Мы можем предлагать лишь то, что позволяют ресурсы страны", - добавила Санду. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.

https://ria.ru/20250114/sandu-1993665605.html

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993504214.html

https://ria.ru/20250102/elektroeenrgiya-1992313958.html

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