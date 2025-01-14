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Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск - РИА Новости, 14.01.2025
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08:11 14.01.2025 (обновлено: 08:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск - РИА Новости, 14.01.2025
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск
Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:11:00+03:00
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омск
казань
кемерово
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее Росавиация сообщила, что во вторник утром для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Омска и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Пермь и Бегишево соответственно", - сказал собеседник агентства.Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что в 5:20 вторника в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993567047.html
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омск, казань, кемерово, происшествия
Омск, Казань, Кемерово, Происшествия
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск

Летевшие в Казань из Омска и Кемерово лайнеры перенаправили в Пермь и Нижнекамск

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила, что во вторник утром для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Омска и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Пермь и Бегишево соответственно", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что в 5:20 вторника в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал.
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