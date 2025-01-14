https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск - РИА Новости, 14.01.2025
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск
Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:11:00+03:00
2025-01-14T08:11:00+03:00
2025-01-14T08:25:00+03:00
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казань
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее Росавиация сообщила, что во вторник утром для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Омска и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Пермь и Бегишево соответственно", - сказал собеседник агентства.Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что в 5:20 вторника в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993567047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, казань, кемерово, происшествия
Омск, Казань, Кемерово, Происшествия
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск
Летевшие в Казань из Омска и Кемерово лайнеры перенаправили в Пермь и Нижнекамск