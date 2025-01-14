https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск - РИА Новости, 14.01.2025

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили в Пермь и Нижнекамск

Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:11:00+03:00

2025-01-14T08:11:00+03:00

2025-01-14T08:25:00+03:00

омск

казань

кемерово

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерова, из-за временных ограничений перенаправлены по решению экипажей в Пермь и Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее Росавиация сообщила, что во вторник утром для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Омска и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Пермь и Бегишево соответственно", - сказал собеседник агентства.Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что в 5:20 вторника в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993567047.html

https://ria.ru/20250111/proverka-1993277539.html

омск

казань

кемерово

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омск, казань, кемерово, происшествия