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В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем - РИА Новости, 14.01.2025
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18:08 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/salehard-1993709151.html
В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем
В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем - РИА Новости, 14.01.2025
В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем
Департамент образования Салехарда начал проверку в одном из детских садов города после информации о том, что воспитатели устроили застолье с алкоголем пока дети РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:08:00+03:00
2025-01-14T18:08:00+03:00
салехард
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Департамент образования Салехарда начал проверку в одном из детских садов города после информации о том, что воспитатели устроили застолье с алкоголем пока дети спали, сообщает горадминистрация. Ранее в соцетях было опубликовано видео, снятое одной из мам в детском саде "Росинка", на котором видны накрытый стол и бутылки из-под алкоголя, рядом с которыми стоят детские стульчики с висящей на них детской одеждой. "Всесторонне разберемся в ситуации. Встретимся и с педагогами, и с сотрудниками учреждения, и с родителями. Конечно, педагогическая ситуация требует более глубокой проработки, а вот спиртное в детском учреждении - очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника департамента образования Салехарда Василия Зеленова. Отмечается, что оценку получат и действия педагога, и приведенный на видео факт неформального мероприятия в группе дошкольного учреждения.
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салехард, происшествия
Салехард, Происшествия
В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем

В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье, пока дети спали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Департамент образования Салехарда начал проверку в одном из детских садов города после информации о том, что воспитатели устроили застолье с алкоголем пока дети спали, сообщает горадминистрация.
Ранее в соцетях было опубликовано видео, снятое одной из мам в детском саде "Росинка", на котором видны накрытый стол и бутылки из-под алкоголя, рядом с которыми стоят детские стульчики с висящей на них детской одеждой.
"Всесторонне разберемся в ситуации. Встретимся и с педагогами, и с сотрудниками учреждения, и с родителями. Конечно, педагогическая ситуация требует более глубокой проработки, а вот спиртное в детском учреждении - очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника департамента образования Салехарда Василия Зеленова.
Отмечается, что оценку получат и действия педагога, и приведенный на видео факт неформального мероприятия в группе дошкольного учреждения.
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