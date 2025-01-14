https://ria.ru/20250114/salehard-1993709151.html

В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем

В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем - РИА Новости, 14.01.2025

В Салехарде проверят детсад, где воспитатели устроили застолье с алкоголем

Департамент образования Салехарда начал проверку в одном из детских садов города после информации о том, что воспитатели устроили застолье с алкоголем пока дети РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:08:00+03:00

2025-01-14T18:08:00+03:00

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салехард

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Департамент образования Салехарда начал проверку в одном из детских садов города после информации о том, что воспитатели устроили застолье с алкоголем пока дети спали, сообщает горадминистрация. Ранее в соцетях было опубликовано видео, снятое одной из мам в детском саде "Росинка", на котором видны накрытый стол и бутылки из-под алкоголя, рядом с которыми стоят детские стульчики с висящей на них детской одеждой. "Всесторонне разберемся в ситуации. Встретимся и с педагогами, и с сотрудниками учреждения, и с родителями. Конечно, педагогическая ситуация требует более глубокой проработки, а вот спиртное в детском учреждении - очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника департамента образования Салехарда Василия Зеленова. Отмечается, что оценку получат и действия педагога, и приведенный на видео факт неформального мероприятия в группе дошкольного учреждения.

https://ria.ru/20240504/detsad-1943828701.html

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салехард, происшествия