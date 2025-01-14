В Норвегии обратились к Рютте после дерзкого предложения о русском языке
Профессор Дизен призвал Рютте договориться о системе безопасности в Европе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте следует начать переговоры о европейской системе безопасности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
Эксперт прокомментировал заявление Рютте во время дискуссии с депутатами Европарламента в понедельник. Генсек Североатлантического альянса предложил парламентариям пойти на курсы русского языка или уехать в Новую Зеландию, если те не согласны с необходимостью повышения расходов своих стран на нужды блока.
"Или по-другому, НАТО может исправить свои ошибки. <...> Почему бы не договориться о системе безопасности в Европе, <...> прежде чем пытаться победить крупнейшую ядерную державу мира или бежать в Новую Зеландию?" — посоветовал политолог.
По мнению профессора, новая система безопасности в Европе должна основываться на принципе неделимости, согласно которому безопасность для одной страны возможна только в случае безопасности для всех.
Во время встречи евродепутат от Бельгии возмутился тем, что генсек НАТО призывает перенаправить часть средств, выделяемых на социальные расходы, на оборону, притом что европейские граждане, напротив, настаивают на увеличении социальных расходов. Он также отметил, что в альянсе называют "главной угрозой" Россию, военные расходы которой более чем в десять раз уступают тратам государств НАТО на военные цели. Генсек блока в ответ заявил, что Москва распоряжается расходами на оборону значительно эффективнее альянса.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического военно-политического блока у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.