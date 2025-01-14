https://ria.ru/20250114/ryutte-1993574666.html

В Норвегии обратились к Рютте после дерзкого предложения о русском языке

В Норвегии обратились к Рютте после дерзкого предложения о русском языке - РИА Новости, 14.01.2025

В Норвегии обратились к Рютте после дерзкого предложения о русском языке

Генсеку НАТО Марку Рютте следует начать переговоры о европейской системе безопасности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:45:00+03:00

2025-01-14T06:45:00+03:00

2025-01-14T15:24:00+03:00

в мире

европа

марк рютте

нато

европарламент

норвегия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176528_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_57175bc5258eebb28b5c1270f0c0a56c.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте следует начать переговоры о европейской системе безопасности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.Эксперт прокомментировал заявление Рютте во время дискуссии с депутатами Европарламента в понедельник. Генсек Североатлантического альянса предложил парламентариям пойти на курсы русского языка или уехать в Новую Зеландию, если те не согласны с необходимостью повышения расходов своих стран на нужды блока."Или по-другому, НАТО может исправить свои ошибки. <...> Почему бы не договориться о системе безопасности в Европе, <...> прежде чем пытаться победить крупнейшую ядерную державу мира или бежать в Новую Зеландию?" — посоветовал политолог.По мнению профессора, новая система безопасности в Европе должна основываться на принципе неделимости, согласно которому безопасность для одной страны возможна только в случае безопасности для всех.Во время встречи евродепутат от Бельгии возмутился тем, что генсек НАТО призывает перенаправить часть средств, выделяемых на социальные расходы, на оборону, притом что европейские граждане, напротив, настаивают на увеличении социальных расходов. Он также отметил, что в альянсе называют "главной угрозой" Россию, военные расходы которой более чем в десять раз уступают тратам государств НАТО на военные цели. Генсек блока в ответ заявил, что Москва распоряжается расходами на оборону значительно эффективнее альянса. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического военно-политического блока у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

https://ria.ru/20250114/nato-1993565079.html

европа

норвегия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, марк рютте, нато, европарламент, норвегия, россия