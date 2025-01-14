https://ria.ru/20250114/rybinsk-1993748763.html

В Ярославской области начали проверку после избиения пожилого мужчины

В Ярославской области начали проверку после избиения пожилого мужчины - РИА Новости, 14.01.2025

В Ярославской области начали проверку после избиения пожилого мужчины

Полиция начала проверку после публикации видео избиения в Рыбинске Ярославской области пожилого мужчины двумя молодыми людьми, как пишут в соцсетях, из-за... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:50:00+03:00

2025-01-14T23:50:00+03:00

2025-01-14T23:50:00+03:00

происшествия

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации видео избиения в Рыбинске Ярославской области пожилого мужчины двумя молодыми людьми, как пишут в соцсетях, из-за сделанного им замечания за слишком громкую музыку в их автомобиле ночью. "По видео, размещенному в сети Интернет, сотрудниками полиции инициировано проведение проверки", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области. Видео с камеры видеонаблюдения появилось в группе "Подслушано в Рыбинске" в соцсети ВКонтакте. На нем двое агрессивно настроенных молодых людей выходят из автомобиля и набрасываются на мужчину, который стоит спиной к камере. Они бьют его, отчего он падает на землю, кидают в него кусочки льда, а потом один из напавших пинает лежащего. Автор публикации отметил, что видео было снято в ночь на вторник в Рыбинске, по его словам, парни избили пожилого мужчину за то, что он им сделал замечание за слишком громкую музыку из их машины, а также за то, что они припарковались на тротуаре.

https://ria.ru/20250113/rebenok-1993414033.html

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происшествия, рыбинск, ярославская область, россия