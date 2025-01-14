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В МИД рассказали, от чего зависит возможность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
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12:38 14.01.2025 (обновлено: 13:16 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ryabkov-1993628056.html
В МИД рассказали, от чего зависит возможность разговора Путина и Трампа
В МИД рассказали, от чего зависит возможность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
В МИД рассказали, от чего зависит возможность разговора Путина и Трампа
Возможность проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа зависит от Вашингтона, Москва к таким... РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возможность проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа зависит от Вашингтона, Москва к таким контактам готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит от американской стороны, президент России неоднократно на эту тему высказывался, и, конечно, готовность Москвы к такого рода контактам имеется", - сказал он журналистам."Если говорить об обобщении, анализе тех сигналов, которые доносятся из Вашингтона, в том числе от членов будущей администрации Трампа и его ближайшего окружения, то да, мы это все очень внимательно отслеживаем, анализируем и берём, что называется, в работу, в том числе с перспективой возможных дальнейших после инаугурации тех или иных контактов в то или иное время, на том или ином уровне", - указал Рябков.Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться "в ближайшие дни или недели".В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993632686.html
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В МИД рассказали, от чего зависит возможность разговора Путина и Трампа

Рябков: возможность разговора Путина и Трампа зависит от Вашингтона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возможность проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа зависит от Вашингтона, Москва к таким контактам готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит от американской стороны, президент России неоднократно на эту тему высказывался, и, конечно, готовность Москвы к такого рода контактам имеется", - сказал он журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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"Если говорить об обобщении, анализе тех сигналов, которые доносятся из Вашингтона, в том числе от членов будущей администрации Трампа и его ближайшего окружения, то да, мы это все очень внимательно отслеживаем, анализируем и берём, что называется, в работу, в том числе с перспективой возможных дальнейших после инаугурации тех или иных контактов в то или иное время, на том или ином уровне", - указал Рябков.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться "в ближайшие дни или недели".
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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