https://ria.ru/20250114/ryabkov-1993618960.html

Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США

Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США - РИА Новости, 14.01.2025

Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США

Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:16:00+03:00

2025-01-14T12:16:00+03:00

2025-01-14T12:36:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

сергей рябков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны. Мы открыты к этому. Здесь нет элемента необычности. Всегда новая администрация в Вашингтоне формирует для себя текущую повестку дня, и мы движимы постоянно убежденностью в том, что без диалога хуже, чем с диалогом. Но этот диалог должен быть на принципах взаимного уважения и равноправия. Без этого диалог не получится. Он может быстро сойти на нет, если администрация Трампа будет с этой точки зрения повторять ошибки своих предшественников", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250113/kontakt-1993451926.html

россия

сша

москва

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2025

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россия, сша, москва, дональд трамп, сергей рябков