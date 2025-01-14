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Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США - РИА Новости, 14.01.2025
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12:16 14.01.2025 (обновлено: 12:36 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ryabkov-1993618960.html
Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США
Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США - РИА Новости, 14.01.2025
Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США
Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.01.2025
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россия
сша
москва
дональд трамп
сергей рябков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны. Мы открыты к этому. Здесь нет элемента необычности. Всегда новая администрация в Вашингтоне формирует для себя текущую повестку дня, и мы движимы постоянно убежденностью в том, что без диалога хуже, чем с диалогом. Но этот диалог должен быть на принципах взаимного уважения и равноправия. Без этого диалог не получится. Он может быстро сойти на нет, если администрация Трампа будет с этой точки зрения повторять ошибки своих предшественников", - сказал он журналистам.
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россия, сша, москва, дональд трамп, сергей рябков
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Сергей Рябков
Рябков оценил возможность телефонных контактов России с США

Рябков заявил, что Москва допускает возможность телефонных контактов с США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны. Мы открыты к этому. Здесь нет элемента необычности. Всегда новая администрация в Вашингтоне формирует для себя текущую повестку дня, и мы движимы постоянно убежденностью в том, что без диалога хуже, чем с диалогом. Но этот диалог должен быть на принципах взаимного уважения и равноправия. Без этого диалог не получится. Он может быстро сойти на нет, если администрация Трампа будет с этой точки зрения повторять ошибки своих предшественников", - сказал он журналистам.
Владимир Путина - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Вчера, 12:45
 
РоссияСШАМоскваДональд ТрампСергей Рябков
 
 
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