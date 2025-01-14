Рейтинг@Mail.ru
Работу Рунета восстановили - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 14.01.2025 (обновлено: 18:33 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/runet-1993709977.html
Работу Рунета восстановили
Работу Рунета восстановили - РИА Новости, 14.01.2025
Работу Рунета восстановили
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:10:00+03:00
2025-01-14T18:33:00+03:00
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_45ed3e55f55806a62ca50d38a0d2e2ad.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства."Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", — сообщили в РКН.Под связностью сети подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.Ранее, около 17:00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.
https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html
https://ria.ru/20250106/rkn-1992665345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_471bd823a4ab40ccbfe1705ee5166618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Работу Рунета восстановили

Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства.
"Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", — сообщили в РКН.
Сервер в машинном зале - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета
14 ноября 2024, 17:43
Под связностью сети подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.
Ранее, около 17:00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
РКН назвал причину массового сбоя в работе сервисов
6 января, 14:44
 
РоссияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала