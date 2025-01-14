https://ria.ru/20250114/runet-1993709977.html
Работу Рунета восстановили
Работу Рунета восстановили - РИА Новости, 14.01.2025
Работу Рунета восстановили
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:10:00+03:00
2025-01-14T18:10:00+03:00
2025-01-14T18:33:00+03:00
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства."Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", — сообщили в РКН.Под связностью сети подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.Ранее, около 17:00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.
https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html
https://ria.ru/20250106/rkn-1992665345.html
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россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Работу Рунета восстановили
Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета