https://ria.ru/20250114/runet-1993709977.html

Работу Рунета восстановили

Работу Рунета восстановили - РИА Новости, 14.01.2025

Работу Рунета восстановили

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:10:00+03:00

2025-01-14T18:10:00+03:00

2025-01-14T18:33:00+03:00

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства."Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", — сообщили в РКН.Под связностью сети подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.Ранее, около 17:00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.

https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html

https://ria.ru/20250106/rkn-1992665345.html

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)