https://ria.ru/20250114/runet-1993701238.html
В работе Рунета произошел масштабный сбой
В работе Рунета произошел масштабный сбой - РИА Новости, 14.01.2025
В работе Рунета произошел масштабный сбой
Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете, в доменных зонах .рф и .ru не РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:26:00+03:00
2025-01-14T17:26:00+03:00
2025-01-14T17:40:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете, в доменных зонах .рф и .ru не открываются, передает корреспондент РИА Новости.В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.РИА Новости направило запросы в Минцифры, Роскомнадзор и "Координационный центр доменов .RU/.РФ".
https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В работе Рунета произошел масштабный сбой
В работе Рунета произошел масштабный сбой, не открываются многие сайты