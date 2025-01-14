https://ria.ru/20250114/runet-1993701238.html

В работе Рунета произошел масштабный сбой

В работе Рунета произошел масштабный сбой - РИА Новости, 14.01.2025

В работе Рунета произошел масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете, в доменных зонах .рф и .ru не РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:26:00+03:00

2025-01-14T17:26:00+03:00

2025-01-14T17:40:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете, в доменных зонах .рф и .ru не открываются, передает корреспондент РИА Новости.В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.РИА Новости направило запросы в Минцифры, Роскомнадзор и "Координационный центр доменов .RU/.РФ".

https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия