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Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника - РИА Новости, 14.01.2025
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Культура
 
18:06 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/rukovoditeli-1993708534.html
Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника
Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника - РИА Новости, 14.01.2025
Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника
Руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника назначена Инесса Фельдман, Ростовский кремль возглавил Никита Аникин, сообщила министр... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника назначена Инесса Фельдман, Ростовский кремль возглавил Никита Аникин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман… Директором Ростовского кремля стал Никита Аникин", - написала она в своем Telegram-канале. Как уточнила Любимова, Инесса Фельдман является министром туризма Вологодской области, а также победителем суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов. Никита Аникин был участником кадровой программы "Высшая школа управления в сфере культуры". Ранее занимал должность заместителя гендиректора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России. "От всей души желаю новых успехов и достижений!" - заключила министр.
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культура, россия, ольга любимова, ростов, рязань
Культура, Культура, Россия, Ольга Любимова, Ростов, Рязань
Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника

Любимова назначила новых глав Рязанского музея-заповедника и Ростовского кремля

© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанкКрасная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский Кремль
Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Чипурин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника назначена Инесса Фельдман, Ростовский кремль возглавил Никита Аникин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман… Директором Ростовского кремля стал Никита Аникин", - написала она в своем Telegram-канале.
Как уточнила Любимова, Инесса Фельдман является министром туризма Вологодской области, а также победителем суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов.
Никита Аникин был участником кадровой программы "Высшая школа управления в сфере культуры". Ранее занимал должность заместителя гендиректора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России.
"От всей души желаю новых успехов и достижений!" - заключила министр.
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