https://ria.ru/20250114/rukovoditeli-1993708534.html

Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника

Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника - РИА Новости, 14.01.2025

Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского музея-заповедника

Руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника назначена Инесса Фельдман, Ростовский кремль возглавил Никита Аникин, сообщила министр... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:06:00+03:00

2025-01-14T18:06:00+03:00

2025-01-14T18:06:00+03:00

культура

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника назначена Инесса Фельдман, Ростовский кремль возглавил Никита Аникин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман… Директором Ростовского кремля стал Никита Аникин", - написала она в своем Telegram-канале. Как уточнила Любимова, Инесса Фельдман является министром туризма Вологодской области, а также победителем суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов. Никита Аникин был участником кадровой программы "Высшая школа управления в сфере культуры". Ранее занимал должность заместителя гендиректора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России. "От всей души желаю новых успехов и достижений!" - заключила министр.

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россия

ростов

рязань

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

культура, россия, ольга любимова, ростов, рязань