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СМИ рассказали, какая катастрофа произойдет в Европе из-за действий Украины - РИА Новости, 14.01.2025
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13:01 14.01.2025 (обновлено: 15:36 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/rs-1993635571.html
СМИ рассказали, какая катастрофа произойдет в Европе из-за действий Украины
СМИ рассказали, какая катастрофа произойдет в Европе из-за действий Украины - РИА Новости, 14.01.2025
СМИ рассказали, какая катастрофа произойдет в Европе из-за действий Украины
Европе грозит ожесточение борьбы за ресурсы из-за атак Украины на энергетику, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:01:00+03:00
2025-01-14T15:36:00+03:00
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северный поток
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европе грозит ожесточение борьбы за ресурсы из-за атак Украины на энергетику, пишет Responsible Statecraft.&quot;В сочетании с предыдущими и текущими энергетическими рисками якобы имевшая место атака на трубопровод грозит не только дальнейшей эскалацией конфликта, но и ожесточением борьбы за энергетические ресурсы на Европейском континенте. И покуда европейские лидеры отдают приоритет военным действиям, а не мирному урегулированию, страдать от этого будет население их стран&quot;, — предупредила обозреватель.Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году во вторник заявил, что США хотят вывести из строя "Турецкий поток"."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250114/zayavlenie-1993594491.html
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цены на нефть, украина, сша, россия, сергей лавров, турецкий поток, северный поток, транзит газа через украину, в мире
Цены на нефть, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Турецкий поток, Северный поток, транзит газа через Украину, В мире
СМИ рассказали, какая катастрофа произойдет в Европе из-за действий Украины

RS: Европе грозит ожесточение борьбы за ресурсы из-за атак Украины на энергетику

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европе грозит ожесточение борьбы за ресурсы из-за атак Украины на энергетику, пишет Responsible Statecraft.
«

"В сочетании с предыдущими и текущими энергетическими рисками якобы имевшая место атака на трубопровод грозит не только дальнейшей эскалацией конфликта, но и ожесточением борьбы за энергетические ресурсы на Европейском континенте. И покуда европейские лидеры отдают приоритет военным действиям, а не мирному урегулированию, страдать от этого будет население их стран", — предупредила обозреватель.

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Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году во вторник заявил, что США хотят вывести из строя "Турецкий поток".
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников
11:20
 
Цены на нефтьУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровТурецкий потокСеверный потоктранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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