СМИ рассказали, какая катастрофа произойдет в Европе из-за действий Украины
RS: Европе грозит ожесточение борьбы за ресурсы из-за атак Украины на энергетику
© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европе грозит ожесточение борьбы за ресурсы из-за атак Украины на энергетику, пишет Responsible Statecraft.
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"В сочетании с предыдущими и текущими энергетическими рисками якобы имевшая место атака на трубопровод грозит не только дальнейшей эскалацией конфликта, но и ожесточением борьбы за энергетические ресурсы на Европейском континенте. И покуда европейские лидеры отдают приоритет военным действиям, а не мирному урегулированию, страдать от этого будет население их стран", — предупредила обозреватель.
Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году во вторник заявил, что США хотят вывести из строя "Турецкий поток".
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
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