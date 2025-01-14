https://ria.ru/20250114/rozysk-1993705779.html

В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко

В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко - РИА Новости, 14.01.2025

В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко

Полковника ВСУ Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим судом по обвинению в массовых убийствах, объявили в розыск в России, следует из материалов... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:51:00+03:00

2025-01-14T17:51:00+03:00

2025-01-14T17:51:00+03:00

происшествия

россия

москва

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_d0f7c0e98c38e78f2178da487d4c8c8b.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковника ВСУ Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим судом по обвинению в массовых убийствах, объявили в розыск в России, следует из материалов правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Павел Юрьевич Федосенко объявлен в розыск в России", - говорится в материалах. Ранее в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщали, что суд заочно арестовал трех полковников ВСУ: Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ходатайства следствия были рассмотрены судом 16 апреля 2024 года. Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых, либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть вторую статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241225/yashin-1991261143.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, вооруженные силы украины, украина