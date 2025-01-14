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В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко - РИА Новости, 14.01.2025
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17:51 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/rozysk-1993705779.html
В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко
В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко - РИА Новости, 14.01.2025
В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко
Полковника ВСУ Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим судом по обвинению в массовых убийствах, объявили в розыск в России, следует из материалов... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковника ВСУ Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим судом по обвинению в массовых убийствах, объявили в розыск в России, следует из материалов правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Павел Юрьевич Федосенко объявлен в розыск в России", - говорится в материалах. Ранее в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщали, что суд заочно арестовал трех полковников ВСУ: Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ходатайства следствия были рассмотрены судом 16 апреля 2024 года. Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых, либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть вторую статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы.
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происшествия, россия, москва, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина
В России объявили в розыск полковника ВСУ Федосенко

В России объявили в розыск заочно арестованного полковника ВСУ Федосенко

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии
Солдаты украинской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковника ВСУ Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим судом по обвинению в массовых убийствах, объявили в розыск в России, следует из материалов правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Павел Юрьевич Федосенко объявлен в розыск в России", - говорится в материалах.
Ранее в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщали, что суд заочно арестовал трех полковников ВСУ: Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ходатайства следствия были рассмотрены судом 16 апреля 2024 года. Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых, либо задержания на территории РФ.
Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть вторую статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы.
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