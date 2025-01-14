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"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили о штатной работе - РИА Новости, 14.01.2025
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17:59 14.01.2025 (обновлено: 18:54 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/rostelekom-1993707866.html
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили о штатной работе
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили о штатной работе - РИА Новости, 14.01.2025
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили о штатной работе
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:59:00+03:00
2025-01-14T18:54:00+03:00
технологии
билайн
ростелеком
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам. Ранее, около 17.00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются. "Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам", - сообщили агентству в компании. В свою очередь в Т2 добавили, что временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры оператора. "Наши сети функционируют в штатном режиме. Сейчас услуга передачи данных снова доступна клиентам в полном объеме", - добавили там. "Проблема была не на сети "Ростелекома", - заверили в компании.
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технологии, билайн, ростелеком
Технологии, Билайн, Ростелеком
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили о штатной работе

Ростелеком заявил, что проблемы с интернетом не связаны с его сетями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый логотип компании "Ростелеком"
Новый логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новый логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.
Ранее, около 17.00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.
"Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам", - сообщили агентству в компании.
В свою очередь в Т2 добавили, что временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры оператора. "Наши сети функционируют в штатном режиме. Сейчас услуга передачи данных снова доступна клиентам в полном объеме", - добавили там.
"Проблема была не на сети "Ростелекома", - заверили в компании.
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ТехнологииБилайнРостелеком
 
 
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