Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом
Чернышенко: товарооборот с Вьетнамом к 2030 году вырастет до $15 миллиардов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время подписания совместного заявления сопредседателей Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время подписания совместного заявления сопредседателей Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Главное, будет сейчас подписание плана-2030, в котором по 13 основным направлениям мы должны будем за очень короткий срок к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов", - сказал Чернышенко.
В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам было подписано заявление сопредседателей российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству о комплексном плане сотрудничества между странами на период до 2030 года.
Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам
24 октября 2024, 23:48