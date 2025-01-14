https://ria.ru/20250114/rossija-1993614596.html

Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом

Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом - РИА Новости, 14.01.2025

Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом

Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:00:00+03:00

2025-01-14T12:00:00+03:00

2025-01-14T13:49:00+03:00

экономика

россия

вьетнам

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Главное, будет сейчас подписание плана-2030, в котором по 13 основным направлениям мы должны будем за очень короткий срок к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов", - сказал Чернышенко. В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам было подписано заявление сопредседателей российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству о комплексном плане сотрудничества между странами на период до 2030 года.

https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, михаил мишустин