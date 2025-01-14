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Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом - РИА Новости, 14.01.2025
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12:00 14.01.2025 (обновлено: 13:49 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/rossija-1993614596.html
Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом
Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом - РИА Новости, 14.01.2025
Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом
Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:00:00+03:00
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экономика
россия
вьетнам
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Главное, будет сейчас подписание плана-2030, в котором по 13 основным направлениям мы должны будем за очень короткий срок к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов", - сказал Чернышенко. В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам было подписано заявление сопредседателей российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству о комплексном плане сотрудничества между странами на период до 2030 года.
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экономика, россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Экономика, Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Чернышенко рассказал о планах по увеличению товарооборота с Вьетнамом

Чернышенко: товарооборот с Вьетнамом к 2030 году вырастет до $15 миллиардов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время подписания совместного заявления сопредседателей Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время подписания совместного заявления сопредседателей Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха во время подписания совместного заявления сопредседателей Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Главное, будет сейчас подписание плана-2030, в котором по 13 основным направлениям мы должны будем за очень короткий срок к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов", - сказал Чернышенко.
В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам было подписано заявление сопредседателей российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству о комплексном плане сотрудничества между странами на период до 2030 года.
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ЭкономикаРоссияВьетнамДмитрий ЧернышенкоМихаил Мишустин
 
 
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