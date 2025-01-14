https://ria.ru/20250114/rossija-1993567569.html

Мирошник заявил о новых фактах применения Киевом отравляющих веществ

Мирошник заявил о новых фактах применения Киевом отравляющих веществ - РИА Новости, 14.01.2025

Мирошник заявил о новых фактах применения Киевом отравляющих веществ

По мере освобождения территорий от ВСУ Россия устанавливает новые факты применения Киевом отравляющих веществ, находит цеха по их производству и склады, заявил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:48:00+03:00

2025-01-14T03:48:00+03:00

2025-01-14T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По мере освобождения территорий от ВСУ Россия устанавливает новые факты применения Киевом отравляющих веществ, находит цеха по их производству и склады, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы находим факты применения веществ. Мы находим места, где изготавливались такие вещества, склады, которые остались. В том числе как вещества украинского производства, так и вооружение, которое поставлялось специально западными компаниями, производства США, Германии, ряда скандинавских государств", - заявил Мирошник РИА Новости. Он пояснил, что речь о запрещенных конвенцией ОЗХО хлорпикрине и отравляющих веществах на основе синильной кислоты. Кроме того, по словам Мирошника, были обнаружены факты использования боевиками ВСУ снарядов с газом CS (хлорбензальмалонодинитрил), применяемым полицией для разгона демонстраций. Он вызывает жжение глаз и затруднение дыхания. В частности, гранаты производства США с этим газом были обнаружены в арсенале украинских боевиков в Мариуполе и Артемовске. "Оно тотально использовалось украинскими боевиками. Подтверждение этим фактам мы сегодня находим по мере освобождения территорий", - отметил Мирошник. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241105/khimoruzhie-1982053122.html

https://ria.ru/20241218/mid-1989848399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, мариуполь, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, в мире, киев