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Украинского полковника внесли в список террористов - РИА Новости, 14.01.2025
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16:52 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/rosfinmonitoring-1993694947.html
Украинского полковника внесли в список террористов
Украинского полковника внесли в список террористов - РИА Новости, 14.01.2025
Украинского полковника внесли в список террористов
Полковник ВСУ Павло Розлач*, руководивший ударами по Курской области боеприпасами с отравляющими веществами, внесен в перечень террористов Росфинмониторинга,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:52:00+03:00
2025-01-14T16:52:00+03:00
курская область
чернигов
черниговская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковник ВСУ Павло Розлач*, руководивший ударами по Курской области боеприпасами с отравляющими веществами, внесен в перечень террористов Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. Ранее в пресс-службе СК России сообщили РИА Новости, что украинский полковник Павло Розлач* руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. Он был объявлен в международный розыск. "Перечень террористов и экстремистов (включённые): Национальная часть... Физические лица... Розлач Павло Иванович*, (Розлач* Павел Иванович), 02.01.1988 года рождения, г. Чернигов Черниговской области Украинской ССР", - говорится в перечне.*Физическое лицо, внесенное в список террористов
https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html
курская область
чернигов
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курская область, чернигов, черниговская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Курская область, Чернигов, Черниговская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Украинского полковника внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес полковника ВСУ Розлача в перечень террористов

© СК РоссииПавло Розлач*
Павло Розлач* - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© СК России
Павло Розлач*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковник ВСУ Павло Розлач*, руководивший ударами по Курской области боеприпасами с отравляющими веществами, внесен в перечень террористов Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы.
Ранее в пресс-службе СК России сообщили РИА Новости, что украинский полковник Павло Розлач* руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. Он был объявлен в международный розыск.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые): Национальная часть... Физические лица... Розлач Павло Иванович*, (Розлач* Павел Иванович), 02.01.1988 года рождения, г. Чернигов Черниговской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов
Михаил Вербицкий* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов
10 января, 16:12
 
Курская областьЧерниговЧерниговская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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