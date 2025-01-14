https://ria.ru/20250114/rosfinmonitoring-1993694947.html

Украинского полковника внесли в список террористов

Украинского полковника внесли в список террористов - РИА Новости, 14.01.2025

Украинского полковника внесли в список террористов

Полковник ВСУ Павло Розлач*, руководивший ударами по Курской области боеприпасами с отравляющими веществами, внесен в перечень террористов Росфинмониторинга,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:52:00+03:00

2025-01-14T16:52:00+03:00

2025-01-14T16:52:00+03:00

курская область

чернигов

черниговская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полковник ВСУ Павло Розлач*, руководивший ударами по Курской области боеприпасами с отравляющими веществами, внесен в перечень террористов Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. Ранее в пресс-службе СК России сообщили РИА Новости, что украинский полковник Павло Розлач* руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. Он был объявлен в международный розыск. "Перечень террористов и экстремистов (включённые): Национальная часть... Физические лица... Розлач Павло Иванович*, (Розлач* Павел Иванович), 02.01.1988 года рождения, г. Чернигов Черниговской области Украинской ССР", - говорится в перечне.*Физическое лицо, внесенное в список террористов

https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html

курская область

чернигов

черниговская область

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курская область, чернигов, черниговская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)