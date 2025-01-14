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В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии - РИА Новости, 14.01.2025
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01:22 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html
В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии
В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии - РИА Новости, 14.01.2025
В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии
Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий избранному президенту США Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:22:00+03:00
2025-01-14T01:22:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий избранному президенту США Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у Королевства Дания, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Уполномочить президента попыткой вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами", - говорится в законопроекте, поданном в конгресс членом нижней палаты, республиканцем Энди Оглсом. В случае принятия, разрешение вступит в силу с 20 января, когда Трамп должен официально стать президентом после инаугурации. Если соглашения с Данией будет достигнуто, Трамп должен в течение пяти дней подать в конгресс всю документацию касательно приобретения территории. Автор назвал законопроект "Вернем Гренландии былое величие" (Make Greenland Great Again), что вдохновлено главным лозунгом сторонников Трампа "Вернем Америке былое величие". В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий избранному президенту США Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у Королевства Дания, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Уполномочить президента попыткой вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами", - говорится в законопроекте, поданном в конгресс членом нижней палаты, республиканцем Энди Оглсом.
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Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании
11 января, 01:22
В случае принятия, разрешение вступит в силу с 20 января, когда Трамп должен официально стать президентом после инаугурации. Если соглашения с Данией будет достигнуто, Трамп должен в течение пяти дней подать в конгресс всю документацию касательно приобретения территории.
Автор назвал законопроект "Вернем Гренландии былое величие" (Make Greenland Great Again), что вдохновлено главным лозунгом сторонников Трампа "Вернем Америке былое величие".
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер
Вчера, 19:05
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампКонгресс США
 
 
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