В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии
В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий избранному президенту США Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у Королевства Дания, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Уполномочить президента попыткой вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами", - говорится в законопроекте, поданном в конгресс членом нижней палаты, республиканцем Энди Оглсом.
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Автор назвал законопроект "Вернем Гренландии былое величие" (Make Greenland Great Again), что вдохновлено главным лозунгом сторонников Трампа "Вернем Америке былое величие".
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.