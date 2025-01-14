https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html

В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии - РИА Новости, 14.01.2025

В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий избранному президенту США Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:22:00+03:00

2025-01-14T01:22:00+03:00

2025-01-14T01:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий избранному президенту США Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у Королевства Дания, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Уполномочить президента попыткой вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами", - говорится в законопроекте, поданном в конгресс членом нижней палаты, республиканцем Энди Оглсом. В случае принятия, разрешение вступит в силу с 20 января, когда Трамп должен официально стать президентом после инаугурации. Если соглашения с Данией будет достигнуто, Трамп должен в течение пяти дней подать в конгресс всю документацию касательно приобретения территории. Автор назвал законопроект "Вернем Гренландии былое величие" (Make Greenland Great Again), что вдохновлено главным лозунгом сторонников Трампа "Вернем Америке былое величие". В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, конгресс сша