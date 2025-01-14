https://ria.ru/20250114/rektor-1993701008.html

Ректора НГАТУ подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ректора НГАТУ подозревают в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 14.01.2025

Ректора НГАТУ подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ректор Нижегородского агротехнологического университета подозревается в злоупотреблении полномочиями при зачислении иностранных студентов, заведено уголовное... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:25:00+03:00

2025-01-14T17:25:00+03:00

2025-01-14T17:34:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ректор Нижегородского агротехнологического университета подозревается в злоупотреблении полномочиями при зачислении иностранных студентов, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников."Следователем следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора агротехнологического университета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)",- говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый безосновательно зачислил на бюджетные места иностранных студентов в возглавляемое им высшее учебное заведение, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и последующего получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов."В результате противоправных действий подозреваемого бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму не менее 1 млн рублей. Противоправные действия фигуранта выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с региональными УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России", - добавило ведомство.Уточняется, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения."В настоящее время по уголовному делу следователями СК проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта", - подчеркнул СК.

https://ria.ru/20241216/makhinatsii-1989354388.html

https://ria.ru/20241202/dnr-1986952691.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия