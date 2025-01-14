https://ria.ru/20250114/raschet-1993571996.html
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.01.2025
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:22:00+03:00
2025-01-14T05:22:00+03:00
2025-01-14T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:209:3139:1974_1920x0_80_0_0_56947b8061dbe0ae49c79e041aca3620.jpg
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы ударом обеспечили и поддержали действия штурмовых подразделений, поразив основные огневые точки ВСУ. "Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки", - уточнили в МО РФ. Сообщается, что слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчетов и штурмовых подразделений позволила нанести удар по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ, а также поддержать продвижение российских войск.
https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b66bfe5f0de2aec1f738983cc9484f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении