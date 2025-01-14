https://ria.ru/20250114/raschet-1993571996.html

Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.01.2025

Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:22:00+03:00

2025-01-14T05:22:00+03:00

2025-01-14T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы ударом обеспечили и поддержали действия штурмовых подразделений, поразив основные огневые точки ВСУ. "Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки", - уточнили в МО РФ. Сообщается, что слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчетов и штурмовых подразделений позволила нанести удар по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ, а также поддержать продвижение российских войск.

https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность