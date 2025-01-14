Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/raschet-1993571996.html
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.01.2025
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:22:00+03:00
2025-01-14T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:209:3139:1974_1920x0_80_0_0_56947b8061dbe0ae49c79e041aca3620.jpg
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы ударом обеспечили и поддержали действия штурмовых подразделений, поразив основные огневые точки ВСУ. "Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки", - уточнили в МО РФ. Сообщается, что слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчетов и штурмовых подразделений позволила нанести удар по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ, а также поддержать продвижение российских войск.
https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b66bfe5f0de2aec1f738983cc9484f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, а также сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине
Вчера, 18:35
Уточняется, что артиллеристы ударом обеспечили и поддержали действия штурмовых подразделений, поразив основные огневые точки ВСУ.
"Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки", - уточнили в МО РФ.
Сообщается, что слаженная совместная боевая работа военнослужащих расчетов и штурмовых подразделений позволила нанести удар по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ, а также поддержать продвижение российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала