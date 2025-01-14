https://ria.ru/20250114/rakety-1993659808.html
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow
Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:29:00+03:00
2025-01-14T14:29:00+03:00
2025-01-14T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ."Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.Минобороны подчеркнуло, что поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, великобритания, безопасность
Черное море, Россия, Великобритания, Безопасность
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow
Над акваторией Черного моря сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow