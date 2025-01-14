https://ria.ru/20250114/rakety-1993659808.html

Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow

Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025

Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow

Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:29:00+03:00

2025-01-14T14:29:00+03:00

2025-01-14T14:47:00+03:00

черное море

россия

великобритания

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ."Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.Минобороны подчеркнуло, что поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html

черное море

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, великобритания, безопасность