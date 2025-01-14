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Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025
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14:29 14.01.2025 (обновлено: 14:47 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/rakety-1993659808.html
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow
Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025
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черное море
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ."Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.Минобороны подчеркнуло, что поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html
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черное море, россия, великобритания, безопасность
Черное море, Россия, Великобритания, Безопасность
Над акваторией Черного моря сбили еще две ракеты Storm Shadow

Над акваторией Черного моря сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Над Черным морем были сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.
"Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны подчеркнуло, что поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.
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