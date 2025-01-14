https://ria.ru/20250114/raketa-1993636397.html
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:02:00+03:00
2025-01-14T13:02:00+03:00
2025-01-14T13:06:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Курская область, Специальная военная операция на Украине
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ
В приграничном районе Курской области уничтожили две ракеты ВСУ