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В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 14.01.2025 (обновлено: 13:06 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/raketa-1993636397.html
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:02:00+03:00
2025-01-14T13:06:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
курская область
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Курская область, Специальная военная операция на Украине
В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

В приграничном районе Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
Украинский пленный о возможном восстании в ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание
06:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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