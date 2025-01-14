https://ria.ru/20250114/raketa-1993636397.html

В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025

В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:02:00+03:00

2025-01-14T13:02:00+03:00

2025-01-14T13:06:00+03:00

вооруженные силы украины

курская область

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область