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Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны - РИА Новости, 14.01.2025
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20:21 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/putin-1993732493.html
Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны
Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны - РИА Новости, 14.01.2025
Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны
Президент России Владимир Путин назвал хорошими показатели свободной экономической зоны в Крыму. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:21:00+03:00
2025-01-14T20:21:00+03:00
экономика
севастополь
россия
республика крым
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими показатели свободной экономической зоны в Крыму. "Что касается функционирования свободной экономической зоны, по моим данным, это около 500 миллиардов привлечено частных инвестиций, но рабочих мест создано чуть побольше… свыше 111 тысяч рабочих мест создано. В целом это, конечно, хороший показатель", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он добавил, что в Крыму и Севастополе достойный показатель объемов привлеченных инвестиций в основной капитал. "По Республике Крым такой показатель в 10 раз вырос с 26 с небольшим миллиардов до 260 почти миллиардов, а по городу Севастополю в 37 раз рост - с 2,6 миллиарда до почти 100 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html
севастополь
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экономика, севастополь, россия, республика крым, владимир путин
Экономика, Севастополь, Россия, Республика Крым, Владимир Путин
Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны

Путин назвал показатели крымской свободной экономической зоны очень хорошими

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими показатели свободной экономической зоны в Крыму.
«
"Что касается функционирования свободной экономической зоны, по моим данным, это около 500 миллиардов привлечено частных инвестиций, но рабочих мест создано чуть побольше… свыше 111 тысяч рабочих мест создано. В целом это, конечно, хороший показатель", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Он добавил, что в Крыму и Севастополе достойный показатель объемов привлеченных инвестиций в основной капитал.
"По Республике Крым такой показатель в 10 раз вырос с 26 с небольшим миллиардов до 260 почти миллиардов, а по городу Севастополю в 37 раз рост - с 2,6 миллиарда до почти 100 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
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ЭкономикаСевастопольРоссияРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
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