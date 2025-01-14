https://ria.ru/20250114/putin-1993732493.html

Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны

Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны - РИА Новости, 14.01.2025

Путин оценил показатели крымской свободной экономической зоны

Президент России Владимир Путин назвал хорошими показатели свободной экономической зоны в Крыму. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:21:00+03:00

2025-01-14T20:21:00+03:00

2025-01-14T20:21:00+03:00

экономика

севастополь

россия

республика крым

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими показатели свободной экономической зоны в Крыму. "Что касается функционирования свободной экономической зоны, по моим данным, это около 500 миллиардов привлечено частных инвестиций, но рабочих мест создано чуть побольше… свыше 111 тысяч рабочих мест создано. В целом это, конечно, хороший показатель", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он добавил, что в Крыму и Севастополе достойный показатель объемов привлеченных инвестиций в основной капитал. "По Республике Крым такой показатель в 10 раз вырос с 26 с небольшим миллиардов до 260 почти миллиардов, а по городу Севастополю в 37 раз рост - с 2,6 миллиарда до почти 100 миллиардов рублей", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html

севастополь

россия

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, севастополь, россия, республика крым, владимир путин