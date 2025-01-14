Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/putin-1993731623.html
Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море
Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 14.01.2025
Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море
Комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:12:00+03:00
2025-01-14T20:12:00+03:00
россия
севастополь
черное море
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667546_0:143:3130:1904_1920x0_80_0_0_90abcf372b76cb5bdbc7fca47f01a515.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута. "Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных – необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - сказал президент, комментируя ликвидацию последствий ЧС. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html
https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html
россия
севастополь
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667546_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_be972097a8aefc7e762534bae75b7081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Севастополь, Черное море, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море

Путин: работы по очистке от мазута надо проводить тщательно и в полном объеме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута.
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов
Вчера, 19:42
«
"Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных – необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - сказал президент, комментируя ликвидацию последствий ЧС.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Работы по продлению и расширению площадки напротив кормы танкера Волгонефть-239. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
На месте ЧП с танкером "Волгонефть-239" может обрушиться скала
Вчера, 11:36
 
РоссияСевастопольЧерное мореВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала