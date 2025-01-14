https://ria.ru/20250114/putin-1993731623.html

Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море

Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 14.01.2025

Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море

Комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:12:00+03:00

2025-01-14T20:12:00+03:00

2025-01-14T20:12:00+03:00

россия

севастополь

черное море

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута. "Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных – необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - сказал президент, комментируя ликвидацию последствий ЧС. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html

https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html

россия

севастополь

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, севастополь, черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе