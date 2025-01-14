Путин призвал тщательно устранить последствия разлива мазута в Черном море
Путин: работы по очистке от мазута надо проводить тщательно и в полном объеме
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута.
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"Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных – необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - сказал президент, комментируя ликвидацию последствий ЧС.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.