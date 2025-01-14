https://ria.ru/20250114/putin-1993728862.html

Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма до 2030 года

Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма до 2030 года - РИА Новости, 14.01.2025

Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма до 2030 года

Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:56:00+03:00

2025-01-14T19:56:00+03:00

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россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин.С соответствующим предложением на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Вы предлагаете продлить программу до 2030 года?.. Согласен, будем считать, что договорились и решение принято", - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя."Мы набрали хороший темп, люди привыкают к хорошему, не хочется этот темп снижать. И так как у нас все-таки "Инфраструктура для жизни" до 2030 года с прогнозом до 2036 определена, мы бы очень просили вас принять сегодня решение о продлении этой программы до 2030 года с сохранением объема финансирования не ниже уровня, который был в последние годы", - обратился Хуснуллин к президенту РФ.Ранее программа была продлена до 2027 года.

https://ria.ru/20250114/krym-1993723775.html

https://ria.ru/20250114/krym-1993727211.html

россия

севастополь

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россия, севастополь, владимир путин, республика крым, экономика, марат хуснуллин