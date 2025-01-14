https://ria.ru/20250114/putin-1993724910.html

Путин оценил эффективность свободной экономической зоны в Крыму

Путин оценил эффективность свободной экономической зоны в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025

Путин оценил эффективность свободной экономической зоны в Крыму

Президент России Владимир Путин назвал эффективным режим свободной экономической зоны на Крымском полуострове. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:34:00+03:00

2025-01-14T19:34:00+03:00

2025-01-14T19:34:00+03:00

экономика

севастополь

россия

владимир путин

республика крым

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал эффективным режим свободной экономической зоны на Крымском полуострове. "Эффективно работает механизм свободной экономической зоны. Причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Он отметил, что одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.

https://ria.ru/20240418/putin-1940859516.html

севастополь

россия

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, севастополь, россия, владимир путин, республика крым