Путин оценил эффективность свободной экономической зоны в Крыму
Путин назвал режим свободной экономической зоны на полуострове Крым эффективным
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал эффективным режим свободной экономической зоны на Крымском полуострове.
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"Эффективно работает механизм свободной экономической зоны. Причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
Он отметил, что одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.
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