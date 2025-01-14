https://ria.ru/20250114/putin-1993724751.html

Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы

Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы - РИА Новости, 14.01.2025

Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:34:00+03:00

2025-01-14T19:34:00+03:00

2025-01-14T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы, отметив, что проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи укрепил свой авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы. Отрадно, что ваш замечательный проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи, состоялся, укрепил свой авторитет", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что Москва гостеприимно встречает участников из многих регионов России и зарубежных государств, объединённых общей творческой мечтой - достойно выступить на одной из ведущих театральных площадок нашей страны и мира, добиться серьёзных профессиональных успехов. "Уверен, что нынешний конкурс пройдёт на высоком художественном, организационном уровне, запомнится тёплой, одухотворённой атмосферой, станет важным вкладом в развитие международных гуманитарных контактов. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и всего самого доброго", - добавил президент.

https://ria.ru/20240715/putin-1959878750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, хибла герзмава, новости культуры