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Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы - РИА Новости, 14.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:34 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/putin-1993724751.html
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы - РИА Новости, 14.01.2025
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:34:00+03:00
2025-01-14T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы, отметив, что проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи укрепил свой авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы. Отрадно, что ваш замечательный проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи, состоялся, укрепил свой авторитет", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что Москва гостеприимно встречает участников из многих регионов России и зарубежных государств, объединённых общей творческой мечтой - достойно выступить на одной из ведущих театральных площадок нашей страны и мира, добиться серьёзных профессиональных успехов. "Уверен, что нынешний конкурс пройдёт на высоком художественном, организационном уровне, запомнится тёплой, одухотворённой атмосферой, станет важным вкладом в развитие международных гуманитарных контактов. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и всего самого доброго", - добавил президент.
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россия, москва, владимир путин, хибла герзмава, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Хибла Герзмава, Новости культуры
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы

Путин: конкурс вокалистов и концертмейстеров Герзмавы укрепил свой авторитет

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы, отметив, что проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи укрепил свой авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы. Отрадно, что ваш замечательный проект, направленный на популяризацию лучших традиций музыкального искусства и поддержку одарённой молодёжи, состоялся, укрепил свой авторитет", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Москва гостеприимно встречает участников из многих регионов России и зарубежных государств, объединённых общей творческой мечтой - достойно выступить на одной из ведущих театральных площадок нашей страны и мира, добиться серьёзных профессиональных успехов.
"Уверен, что нынешний конкурс пройдёт на высоком художественном, организационном уровне, запомнится тёплой, одухотворённой атмосферой, станет важным вкладом в развитие международных гуманитарных контактов. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и всего самого доброго", - добавил президент.
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КультураРоссияМоскваВладимир ПутинХибла ГерзмаваНовости культуры
 
 
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