https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html
Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю
Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю - РИА Новости, 14.01.2025
Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю
Средства Крыму и Севастополю выделяются значительные, надо строго контролировать их использование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:25:00+03:00
2025-01-14T19:25:00+03:00
2025-01-14T19:26:00+03:00
севастополь
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Средства Крыму и Севастополю выделяются значительные, надо строго контролировать их использование, заявил президент России Владимир Путин. "Средства выделяются немалые и требующие рачительного, ответственного отношения, строгого контроля за их целевым использованием", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, владимир путин
Севастополь, Россия, Владимир Путин
Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю
Путин: надо контролировать использование средств, выделяемых Крыму и Севастополю