https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html

Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю

Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю - РИА Новости, 14.01.2025

Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю

Средства Крыму и Севастополю выделяются значительные, надо строго контролировать их использование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:25:00+03:00

2025-01-14T19:25:00+03:00

2025-01-14T19:26:00+03:00

севастополь

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Средства Крыму и Севастополю выделяются значительные, надо строго контролировать их использование, заявил президент России Владимир Путин. "Средства выделяются немалые и требующие рачительного, ответственного отношения, строгого контроля за их целевым использованием", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, владимир путин