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Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке Черноморского побережья - РИА Новости, 14.01.2025
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19:18 14.01.2025 (обновлено: 19:22 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/putin-1993721846.html
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке Черноморского побережья
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке Черноморского побережья - РИА Новости, 14.01.2025
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке Черноморского побережья
Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, очищающих побережье Чёрного моря от мазута. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:18:00+03:00
2025-01-14T19:22:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
владимир путин
черное море
волонтеры
россия
общество
севастополь
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, очищающих побережье Чёрного моря от мазута."Пользуясь возможностью, хочу ещё раз поблагодарить волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов. Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств, как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - сказал Путин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/tanker-1993501647.html
https://ria.ru/20250113/mazut-1993488675.html
черное море
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крушение двух танкеров в керченском проливе, владимир путин, черное море, волонтеры, россия, общество, севастополь
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Владимир Путин, Черное море, Волонтеры, Россия, Общество, Севастополь
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке Черноморского побережья

Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке побережья после разлива мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, очищающих побережье Чёрного моря от мазута.
«
"Пользуясь возможностью, хочу ещё раз поблагодарить волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов. Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств, как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - сказал Путин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд
13 января, 16:34
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Крыму начали перерабатывать мазут, собранный после крушения танкеров
13 января, 15:59
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеВладимир ПутинЧерное мореВолонтерыРоссияОбществоСевастополь
 
 
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