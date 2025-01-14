https://ria.ru/20250114/putin-1993720820.html
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на ещё более масштабные задачи. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:12:00+03:00
2025-01-14T19:12:00+03:00
2025-01-14T19:27:00+03:00
севастополь
республика крым
владимир путин
экономика
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на ещё более масштабные задачи."Подчеркну, с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят", - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993718816.html
севастополь
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым, владимир путин, экономика, россия
Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя
Путин: надо выходить на еще более масштабные задачи развития Крыма и Севастополя