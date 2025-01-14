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Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
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19:12 14.01.2025 (обновлено: 19:27 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/putin-1993720820.html
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на ещё более масштабные задачи. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:12:00+03:00
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севастополь
республика крым
владимир путин
экономика
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на ещё более масштабные задачи."Подчеркну, с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят", - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993718816.html
севастополь
республика крым
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севастополь, республика крым, владимир путин, экономика, россия
Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя

Путин: надо выходить на еще более масштабные задачи развития Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ Евпатории
В Евпатории - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на ещё более масштабные задачи.
«
"Подчеркну, с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят", - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
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Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя
Вчера, 19:06
 
СевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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