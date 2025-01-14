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Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом - РИА Новости, 14.01.2025
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19:10 14.01.2025 (обновлено: 19:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/putin-1993720336.html
Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом
Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом - РИА Новости, 14.01.2025
Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом
Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:10:00+03:00
2025-01-14T19:25:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
керченский пролив
черное море
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море, он также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами.Он отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе."Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Глава государства также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250114/putin-1993721846.html
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россия
керченский пролив
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Жду активных действий от созданной комиссии". Путин о ликвидации последствий аварии в Керченском проливе
"Жду активных действий от созданной Правительственной комиссии" Президент – о ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.
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крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керченский пролив, черное море, владимир путин
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Керченский пролив, Черное море, Владимир Путин
Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

Путин заявил, что ждет активных действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море, он также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами.
Он отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.
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Вчера, 19:18
"Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Глава государства также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКерченский проливЧерное мореВладимир Путин
 
 
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