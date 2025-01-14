https://ria.ru/20250114/putin-1993720336.html

Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом - РИА Новости, 14.01.2025

Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:10:00+03:00

2025-01-14T19:10:00+03:00

2025-01-14T19:25:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

керченский пролив

черное море

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море, он также попросил правительство активно взаимодействовать с регионами.Он отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе."Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Глава государства также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250114/putin-1993721846.html

https://ria.ru/20250113/mazut-1993539857.html

россия

керченский пролив

черное море

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"Жду активных действий от созданной комиссии". Путин о ликвидации последствий аварии в Керченском проливе "Жду активных действий от созданной Правительственной комиссии" Президент – о ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. 2025-01-14T19:10 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керченский пролив, черное море, владимир путин