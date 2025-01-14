https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 14.01.2025
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:09:00+03:00
2025-01-14T19:09:00+03:00
2025-01-14T19:15:00+03:00
экономика
севастополь
владимир путин
республика крым
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования."За 10 лет, с 2014 по 2023 год, кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития", - сказал Путин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, севастополь, владимир путин, республика крым, россия
Экономика, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Россия
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Путин: за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП