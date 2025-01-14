https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html

Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе

Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 14.01.2025

Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:09:00+03:00

2025-01-14T19:09:00+03:00

2025-01-14T19:15:00+03:00

экономика

севастополь

владимир путин

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования."За 10 лет, с 2014 по 2023 год, кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития", - сказал Путин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20250114/putin-1993718816.html

севастополь

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, севастополь, владимир путин, республика крым, россия