https://ria.ru/20250114/putin-1993718816.html
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя
Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:06:00+03:00
2025-01-14T19:06:00+03:00
2025-01-14T19:15:00+03:00
севастополь
владимир путин
республика крым
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", - сказал Путин на совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, владимир путин, республика крым, экономика, россия
Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Экономика, Россия
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя
Путин: ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя