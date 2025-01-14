https://ria.ru/20250114/putin-1993718816.html

Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя

Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025

Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя

Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:06:00+03:00

2025-01-14T19:06:00+03:00

2025-01-14T19:15:00+03:00

севастополь

владимир путин

республика крым

экономика

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", - сказал Путин на совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, владимир путин, республика крым, экономика, россия