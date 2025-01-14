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Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
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19:06 14.01.2025 (обновлено: 19:15 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/putin-1993718816.html
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя
Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:06:00+03:00
2025-01-14T19:15:00+03:00
севастополь
владимир путин
республика крым
экономика
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", - сказал Путин на совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html
севастополь
республика крым
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севастополь, владимир путин, республика крым, экономика, россия
Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Экономика, Россия
Путин ожидает дальнейшего роста собственных доходов Крыма и Севастополя

Путин: ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", - сказал Путин на совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Вчера, 19:09
 
СевастопольВладимир ПутинРеспублика КрымЭкономикаРоссия
 
 
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