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Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
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19:06 14.01.2025 (обновлено: 20:05 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/putin-1993718725.html
Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией
Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией
Президент Владимир Путин провел совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Основные заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
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россия
севастополь
владимир путин
республика крым
черное море
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Основные заявления — в материале РИА Новости.&quot;За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям&quot;, — отметил он. О развитии региона&quot;Подчеркну: с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят&quot;, — добавил президент.Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, доложил главе государства, что Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. О ЧП с разливом мазутаО культуре
https://ria.ru/20250114/putin-1993720820.html
россия
севастополь
республика крым
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россия, севастополь, владимир путин, республика крым, черное море
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Черное море
Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией

Путин: Крым с момента воссоединения с Россией добился впечатляющих успехов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Основные заявления — в материале РИА Новости.
«

"За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям", — отметил он.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
Владимир Путин

О развитии региона

  • Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны;
  • туристическая инфраструктура качественно обновляется;
  • ожидается дальнейший рост собственных доходов;
  • за десять лет кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования;
  • режим свободной экономической зоны на Крымском полуострове работает эффективно;
  • необходимо сохранять темпы развития, выходить на еще более масштабные задачи;
  • более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь — около двух миллионов туристов;
  • работы планируется завершить более чем на 230 объектах капитального строительства за ближайшие три года;
  • госпрограмму развития продлят до 2030 года.
«

"Подчеркну: с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят", — добавил президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
Владимир Путин
Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, доложил главе государства, что Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты.

О ЧП с разливом мазута

  • Российский лидер поблагодарил волонтеров, очищающих побережье Черного моря от мазута;
  • Путин ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС.

О культуре

  • Необходимо сохранять и дальше благоустраивать исторические и культурные памятники в Крыму;
  • академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет жемчужиной всего Юга России и будет готовить талантливых детей на длительную перспективу в будущем;
  • в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс.
В Евпатории - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин призвал сохранять темпы развития Крыма и Севастополя
Вчера, 19:12
 
РоссияСевастопольВладимир ПутинРеспублика КрымЧерное море
 
 
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