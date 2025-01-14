https://ria.ru/20250114/putin-1993718725.html

Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией

Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией - РИА Новости, 14.01.2025

Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией

Президент Владимир Путин провел совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Основные заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:06:00+03:00

2025-01-14T19:06:00+03:00

2025-01-14T20:05:00+03:00

россия

севастополь

владимир путин

республика крым

черное море

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Основные заявления — в материале РИА Новости."За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям", — отметил он. О развитии региона"Подчеркну: с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят", — добавил президент.Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, доложил главе государства, что Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. О ЧП с разливом мазутаО культуре

https://ria.ru/20250114/putin-1993720820.html

россия

севастополь

республика крым

черное море

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россия, севастополь, владимир путин, республика крым, черное море