Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией
Путин: Крым с момента воссоединения с Россией добился впечатляющих успехов
Крым. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Основные заявления — в материале РИА Новости.
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"За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям", — отметил он.
О развитии региона
- Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны;
- туристическая инфраструктура качественно обновляется;
- ожидается дальнейший рост собственных доходов;
- за десять лет кратно выросли объемы регионального ВВП, динамично росли темпы инвестирования;
- режим свободной экономической зоны на Крымском полуострове работает эффективно;
- необходимо сохранять темпы развития, выходить на еще более масштабные задачи;
- более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь — около двух миллионов туристов;
- работы планируется завершить более чем на 230 объектах капитального строительства за ближайшие три года;
- госпрограмму развития продлят до 2030 года.
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"Подчеркну: с применением действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи, оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят", — добавил президент.
Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, доложил главе государства, что Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты.
О ЧП с разливом мазута
- Российский лидер поблагодарил волонтеров, очищающих побережье Черного моря от мазута;
- Путин ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС.
О культуре
- Необходимо сохранять и дальше благоустраивать исторические и культурные памятники в Крыму;
- академия хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе станет жемчужиной всего Юга России и будет готовить талантливых детей на длительную перспективу в будущем;
- в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс.