https://ria.ru/20250114/puerto-riko-1993563526.html
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро - РИА Новости, 14.01.2025
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро
Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:12:00+03:00
2025-01-14T02:12:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об "освобождении" острова, следует из ее заявления в соцсети X. "Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро", - написала Гонсалес. Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: "Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди". Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара - руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке. Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.
https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html
https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пуэрто-рико, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар
В мире, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Симон Боливар
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро
Трампа призвали отреагировать на слова Мадуро об освобождении Пуэрто-Рико
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об "освобождении" острова, следует из ее заявления в соцсети X.
"Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро", - написала Гонсалес.
Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: "Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди".
Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара - руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке.
Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.