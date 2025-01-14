https://ria.ru/20250114/puerto-riko-1993563526.html

Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро

Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро - РИА Новости, 14.01.2025

Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро

Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:12:00+03:00

2025-01-14T02:12:00+03:00

2025-01-14T02:12:00+03:00

в мире

пуэрто-рико

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николас мадуро

дональд трамп

симон боливар

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об "освобождении" острова, следует из ее заявления в соцсети X. "Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро", - написала Гонсалес. Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: "Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди". Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара - руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке. Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.

https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html

https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пуэрто-рико, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар