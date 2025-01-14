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Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро - РИА Новости, 14.01.2025
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02:12 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/puerto-riko-1993563526.html
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро - РИА Новости, 14.01.2025
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро
Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:12:00+03:00
2025-01-14T02:12:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об "освобождении" острова, следует из ее заявления в соцсети X. "Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро", - написала Гонсалес. Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: "Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди". Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара - руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке. Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.
https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html
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в мире, пуэрто-рико, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар
В мире, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Симон Боливар
Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро

Трампа призвали отреагировать на слова Мадуро об освобождении Пуэрто-Рико

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об "освобождении" острова, следует из ее заявления в соцсети X.
"Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро", - написала Гонсалес.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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01:22
Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: "Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди".
Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара - руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке.
Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.
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В миреПуэрто-РикоСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампСимон Боливар
 
 
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