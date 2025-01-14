https://ria.ru/20250114/privivki-1772232145.html

Прививки для кошек: какие обязательны, а какие - нет - советы ветеринаров

Прививки для кошек и котят: график вакцинации, правила и рекомендации

Прививки для кошек: какие обязательны, а какие - нет - советы ветеринаров

Есть мнение, что без профилактических прививок для кошек можно обойтись, если животное не покидает пределов квартиры. Однако это — действенный, а в некоторых... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:58:00+03:00

2025-01-14T20:58:00+03:00

2025-01-14T20:59:00+03:00

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ветеринария

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Есть мнение, что без профилактических прививок для кошек можно обойтись, если животное не покидает пределов квартиры. Однако это — действенный, а в некоторых случаях и единственный способ уберечь питомца от опасных заболеваний. Какие вакцины помогут от самых распространенных недугов, в каком возрасте делают первую прививку котятам и почему важно соблюдать правила и график вакцинации — в материале РИА Новости.Прививки для кошек"Вакцинация кошки, как и любого другого животного – это безопасное знакомство организма с патогеном (возбудителем болезни, вирусом или бактерией). Благодаря этой профилактической процедуре снижается риск развития и тяжелого течения инфекционного заболевания", — поясняет Борис Мац, эксперт pet-friendly — сообщества "Хвост Ньюс", ветеринар клиники "Спутник". Врач отмечает, что если привитая кошка встретится с патогеном, то с большой долей вероятности она не заболеет. А если это и произойдет, то у нее будет намного меньше шансов умереть или получить тяжелые осложнения.Зачем нужны"Прививки обеспечивают профилактику инфекционных заболеваний, некоторые их которых представляют серьезную опасность не только для здоровья самой кошки, но и для человека (например, бешенство). Вакцинация способна защитить питомца от большинства таких болезней", — говорит Дмитрий Челночников, ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации Mars Petcare.Эксперт настаивает, что вакцинация необходима не только кошкам, которые гуляют на улице или выезжают на дачу, но и тем, которые живут в квартире. Ведь инфекцию можно принести в дом, например, на обуви хозяина или его гостей.От чего вакцинируютПо словам специалистов, существуют список инфекционных заболеваний кошек, для профилактики которых показана масштабная вакцинация с возраста 2,5-3 месяцев с последующей ежегодной ревакцинацией.Обязательные прививкиБазовой в России считается вакцинация домашних животных от бешенства. "Это связано с тем, что в нашей стране абсолютно ужасная эпизоотическая ситуация по этому заболеванию. К слову, в Москве почти каждый квартал в различных районах объявляют карантин по бешенству. В черте города до сих пор живут лисы (основной переносчик), а оральная вакцина (в виде таблеток) для диких животных, по всей видимости, недостаточно хорошо распространяется", — говорит Борис Мац.В список обязательных для кошек также входят прививки против панлейкопении, вирусного ринотрахеита и калицивироза. Существует комплексная вакцина, защищающая сразу от этих трех болезней, она, как правило, есть во всех ветклиниках — государственных и частных. Вакцинацию против бешенства можно проводить в любой клинике. Отчетность передается в контролирующие органы. Если вакцинирует частная клиника, данные передают в СББЖ. Для этого ведется журнал вакцинации.От бешенстваВакцинация кошек от бешенства крайне необходима, поскольку это заболевание неизлечимо для питомца и может быть передано от него человеку (т.н. зооантропонозное заболевание). Дмитрий Челночников отмечает, что вирус поражает нервную систему, содержится в слюне и передается от больного животного здоровому при укусах и царапинах. Вакцинация от бешенства на территории всей России бесплатная, чтобы поставить прививку, нужно обратиться в государственную ветлечебницу или станцию по борьбе с болезнями животных. Там животному сделают инъекцию и занесут данные о нем и его хозяине в специальный реестр."Иммунизированный питомец в случае укуса бешеным животным будет представлять меньший риск для своих владельцев", — говорит Борис Мац.От панлейкопении (чумки кошек)Специалисты поясняют, что это заболевание не передается человеку, но для кошки представляет большую опасность. Возбудитель — парвовирус, который поражает ряд жизненно важных органов животного, прежде всего желудочно-кишечный тракт и красный костный мозг. Передается фекально-оральным способом, очень устойчив к факторам окружающей среды. Это значит, что кошка может заразиться от частиц кала, которые несколько недель находились или переносились на каких-либо поверхностях. Особенно опасно заболевание для молодых животных. Защита входит в набор комплексных вакцин, требует двукратного введения подкожно при первой вакцинации, и далее однократное — ежегодно.От калицивироза (кошачьего гриппа)По словам Дмитрия Челночникова, это инфекционное заболевание кошек вызывает особый вирус — калицивирус. Оно проявляется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, а также глаз. Заболеть кошка может не только при контакте с больным животным, но и через общие предметы обихода, например, лоток, лежанку и пр. Поэтому вирус опасен даже для тех питомцев, которые живут дома. Вакцинация эффективна, формирует иммунитет на один год. Входит в основные комплексные (ассоциированные) вакцины."Характерные особенности калицивироза — поражения ротовой полости и появление язв. Как и любые респираторные вирусные заболевания, недуг может осложняться вторичной бактериальной инфекцией. Что провоцирует развитие пневмонии, гнойного ринита, повышению температуры у животного. Такое состояние может привести к гибели кошки", — предостерегает Борис Мац.От ринотрахеита (кошачьего герпеса)Вирус ринотрахеита кошек относится к семейству герпесвирусов, передается через выделения больного животного, а также через предметы ухода, поскольку возбудитель устойчив во внешней среде. Защита от него входит в большинство комплексных вакцин для кошек. Действует примерно год, требуя ежегодной ревакцинации."Прививку от этого заболевания следует делать всегда и для всех кошек, вне зависимости от того, выходит ли животное на улицу или живет исключительно в квартире", — подчеркивает Дмитрий Челночников.Дополнительные прививкиВетврач Дмитрий Челночников отмечает, что существуют и другие опасные инфекции кошек, однако массовая вакцинация по ним не проводится. На то есть две причины:От лейкозаВирусный лейкоз кошек передается через биологические жидкости и контактно-бытовым путем. Поражает красный костный мозг, что приводит к снижению иммунитета и развитию анемии. Также может провоцировать развитие злокачественных новообразований.Вакцина против вирусного лейкоза кошек (вирусной лейкемии) существует. Вводится подкожно, отдельно от основной комплексной прививки, дает стойкий иммунитет к заболеванию. Не входит в перечень обязательных, следует уточнить у специалиста необходимость такой вакцинации для каждой конкретной кошки.От хламидиозаХламидиоз у кошек — одно из немногих заболеваний, которое вызывает не вирус, а бактерия. Преимущественно провоцирует конъюнктивит. Передается только при тесном контакте здоровой кошки с зараженной и не выживает в окружающей среде.Есть комплексные вакцины, которые включают в себя специфическую профилактику против хламидиоза. Это очень удобно — один укол защитит кошку не только от основных вирусных заболеваний, но и от хламидиоза.От бордетеллезаЭто общее для кошек и собак инфекционное заболевание провоцирует бактерия. Поражает верхние дыхательные пути, передается воздушно-капельно, при контакте с другим животным, в редких случаях может сохраняться в окружающей среде. Как правило, бордетеллез проходит сам за 7-10 дней, но у молодых животных часто осложняется и может вызвать бронхопневмонию.Против него существует отдельная вакцина (метод введения — назальный, то есть капли в нос), но массовая вакцинация не предусмотрена, рекомендована, если в доме несколько питомцев.От лептоспирозаЭксперт отмечает, что специфической вакцины от этого заболевания нет. На практике лептоспироз у кошек не считается распространенной проблемой. Передается преимущественно через мочу или поедание плоти зараженных животных.Нерекомендуемые прививки"Вакцины от вирусного иммунодефицита кошек, инфекционного перитонита и дерматомикоза (стригущего лишая) относятся к группе факультативных, целесообразность их введения нужно обсуждать с ветеринарным врачом, — говорит Дмитрий Челночников. — По умолчанию такие прививки показаны кошкам выгульного или группового содержания, для кошек исключительно домашних такой необходимости нет.От вируса иммунодефицитаБорис Мац поясняет, что на данный момент на российском рынке не существует вакцины против вирусного иммунодефицита кошек. Это заболевание, которое поражает иммунные клетки и может приводить к развитию новообразований. Передается, как правило, во время драк и половым путем. На данный момент лучшая профилактика – это недопущение контакта питомца с другими кошками, особенно вне квартиры.От инфекционного перитонитаОтносится к нерекомендуемым, так как результаты исследований показали, что прививка неэффективна для кошек с антителами к коронавирусу. А они есть практически у всех особей в возрасте от 16 недель (как раз в такой срок рекомендована вакцинация от перитонита).От дерматомикоза"Несмотря на то, что в сельском хозяйстве успешно применяются вакцины против лишая, эффективной прививки против дерматомикоза у кошек разработано не было. Возможно, в будущем она появится", — поясняет Борис Мац.Виды прививокВыбирая вакцину для питомца, специалисты рекомендуют прислушаться к мнению ветеринарного врача и доверять крупным фарма-производителям.Поливалентные и моновалентныеКак правило, инфекции имеют несколько штаммов. Вакцины, которые содержат один штамм патогена, называются моновалентными, а те, что содержат несколько – поливалентными.Поливалентные позволяют организму познакомиться с различными вариантами одного и того же возбудителя и выработать к ним защиту. В этом их преимущество над моновалентными.Активные и инактивныеПо данным Бориса Маца, вакцины также делятся на инфицирующие ("живые") и неинфицирующие ("убитые"). Такая классификация основана на содержании патогенов — в первом случае живых ослабленных, во втором — убитых вирусов и бактерий или их частей.Инфицирующие (активные) вакцины позволяют наиболее приближенно к реальной ситуации симулировать реальное заражение. Ослабленные патогены проникают в те же органы и ткани, как при настоящей болезни. Это помогает организму лучше подготовиться и выработать стойкий клеточный и гуморальный иммунитет.Неинфицирующие (инактивные) вакцины способствуют выработке менее стойкого иммунитета — из-за того, что патогены в них неактивны и не могут симулировать болезнь.График вакцинацииВ таблице ниже представлен график с учетом российской специфики.Первая прививкаЛучше провести первую вакцинацию примерно в возрасте 10-12 недель, но можно начать в любом возрасте. Дмитрий Челночников отмечает, что ставить прививки котенку младше 8-10 недель не рекомендуется, потому что у него еще нет возможности дать хороший иммунный ответ и сформировать антитела.Взрослым особямВзрослые кошки должны проходить вакцинацию раз в год. Им делают одну комплексную прививку — от панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита (в некоторых вакцинах еще и от хламидиоза) — и одну от бешенства (можно ставить сразу же, вместе с комплексной).Вакцинация взрослых кошек от других заболеваний (лейкоз, перитонит, иммунодефицит и др.) — по усмотрению ветврача и при наличии показаний.Если график вакцинации сбилсяВ случае, когда график прививок питомца сбился, необходимо обратиться к ветврачу, он скорректирует план. Если интервал между первым и вторым уколом (для вакцин, требующих двукратного введения) превысил шесть недель, рекомендуется начать курс заново.Бывает, что пропущена ежегодная вакцинация. "Для большинства случаев, если с момента последней прививки прошло менее трех лет, то требуется лишь однократное введение. Так как многое зависит от образа жизни животного, необходимо разбираться с каждым конкретным случаем индивидуально. В этом поможет ваш ветеринарный врач", — поясняет Борис Мац.Как проходит вакцинацияПри вакцинации от различных болезней алгоритм схожий.Выбор вакциныВыбор вакцины зависит от того, какой препарат до этого получал питомец, применяется ли иммуносупрессивная терапия, каков статус по вирусным лейкозу и иммунодефициту. Если кошка здорова и ее прививали активной вакциной, то лучше всего подойдет живая поливалентная. В течение жизни специалисты рекомендуют использовать препараты различных производителей — для формирования более чувствительного иммунитета.Подготовка к вакцинацииЭксперты настоятельно рекомендуют перед вакцинацией провести тщательный клинический осмотр и сбор анамнеза, данных об образе жизни кошки. На основании этих данных ветеринар принимает решение о прививках.Вакцинацию обычно откладывают, если замечены следующие симптомы:В таких случаях специалист вначале назначает лечение. И только когда клинические признаки заболевания пройдут, можно ставить прививки.Как подготовить животное к вакцинации, когда и как правильно проводить профилактическую обработку от блох и гельминтов, расскажет ваш ветеринарный врач."Если вы взяли животное с улицы, желательно выждать 14 дней карантина. Для большинства болезней этого времени достаточно, чтобы проявиться. Однако если кошка попадает в дом, где много других особей (приюты, питомники), рекомендуется немедленная вакцинация и последующая изоляция от собратьев как минимум на 14 дней", — рассказывает Борис Мац.ВакцинацияУкол ставят в области тазовых конечностей или рядом с хвостом. Делать это должен исключительно ветеринарный врач, имеющий лицензию на выполнение данной процедуры. Разрешение выдается специальным государственным органом, там же регистрируются штампы врача.Правила проведенияПо словам Дмитрия Челночникова, вакцинацию нужно проводить только в клинике, а никак не самостоятельно. На это есть ряд причин:В ветеринарном паспорте животного делаются соответствующие отметки:Если хозяин сделает прививку самостоятельно, и ему понадобится, например, оформить ветсправку для путешествия с кошкой, оформить ее будет нельзя.Побочные эффекты и осложненияЭксперты допускают возможность локальной реакции в месте введения вакцины, а также кратковременного повышения температуры. Кроме того, проявляются:Что делать после вакцинацииПосле вакцинации рекомендуется побыть вместе с кошкой в клинике еще 15 минут. А дома следить за состоянием питомца в течение первых суток, обеспечить максимально комфортные условия. Обратиться к ветврачу при наличии оснований.ПротивопоказанияОсновные противопоказания для вакцинации:Отказ от прививкиБорис Мац предупреждает, что отказ от вакцинации влечет за собой повышение рисков заболеваний как питомца, так и владельцев. Если говорить о бешенстве, то после появления первых симптомов спасти нельзя будет ни человека, ни животное.Если в районе, где находится посещаемая постоянно клиника, объявят карантин по бешенству, хозяину с невакцинированным питомцем могут отказать в приеме и госпитализации.

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домашние животные, кошки, вакцинация, россия, ветеринария