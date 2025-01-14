https://ria.ru/20250114/prigovor-1993702456.html
Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным
Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным - РИА Новости, 14.01.2025
Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным
Московский областной суд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:32:00+03:00
2025-01-14T17:32:00+03:00
2025-01-14T18:12:00+03:00
россия
происшествия
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 янв - РИА Новости. Московский областной суд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко, передает корреспондент РИА Новости зала суда."Суд постановил оставить приговор Тамбиеву в части назначенного основного наказания без изменения", - огласил решение судья.Также суд оставил прежним девятилетний срок Ляховенко, но изменил фигурантам сумму назначенного им взыскания в доход государства с 7 миллиардов до 4 миллиардов 534 миллионов рублей. Кроме того, из приговора исключили показания ряда свидетелей в качестве доказательств.Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции".Ляховенко приговорили к 9 годам колонии и на 8 лет запретили занимать должности в госорганах, также лишив ее звания "старший лейтенант юстиции". Кроме того, суд взыскал с них солидарно более 7,3 миллиарда рублей.Гособвинение просило для Тамбиева и Ляховенко 20 и 13 лет колонии соответственно.Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240911/tambiev-1972086057.html
https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html
https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным
Приговор экс-следователю Тамбиеву по делу о взятке в биткоинах признали законным
КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 янв - РИА Новости. Московский областной суд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко, передает корреспондент РИА Новости зала суда.
"Суд постановил оставить приговор Тамбиеву в части назначенного основного наказания без изменения", - огласил решение судья.
Также суд оставил прежним девятилетний срок Ляховенко, но изменил фигурантам сумму назначенного им взыскания в доход государства с 7 миллиардов до 4 миллиардов 534 миллионов рублей. Кроме того, из приговора исключили показания ряда свидетелей в качестве доказательств.
Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции".
Ляховенко приговорили к 9 годам колонии и на 8 лет запретили занимать должности в госорганах, также лишив ее звания "старший лейтенант юстиции". Кроме того, суд взыскал с них солидарно более 7,3 миллиарда рублей.
Гособвинение просило для Тамбиева и Ляховенко 20 и 13 лет колонии соответственно.
Экс-следователям СК
Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России
.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ
, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.