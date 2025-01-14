https://ria.ru/20250114/prigovor-1993702456.html

Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным

Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным - РИА Новости, 14.01.2025

Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным

Московский областной суд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:32:00+03:00

2025-01-14T17:32:00+03:00

2025-01-14T18:12:00+03:00

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 янв - РИА Новости. Московский областной суд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко, передает корреспондент РИА Новости зала суда."Суд постановил оставить приговор Тамбиеву в части назначенного основного наказания без изменения", - огласил решение судья.Также суд оставил прежним девятилетний срок Ляховенко, но изменил фигурантам сумму назначенного им взыскания в доход государства с 7 миллиардов до 4 миллиардов 534 миллионов рублей. Кроме того, из приговора исключили показания ряда свидетелей в качестве доказательств.Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции".Ляховенко приговорили к 9 годам колонии и на 8 лет запретили занимать должности в госорганах, также лишив ее звания "старший лейтенант юстиции". Кроме того, суд взыскал с них солидарно более 7,3 миллиарда рублей.Гособвинение просило для Тамбиева и Ляховенко 20 и 13 лет колонии соответственно.Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240911/tambiev-1972086057.html

https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html

https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html

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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)