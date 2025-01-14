https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993568882.html

Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник

Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.01.2025

Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник

России предстоит отстроить систему фиксации, документирования и сбора всех данных по преступлениям ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:07:00+03:00

2025-01-14T04:07:00+03:00

2025-01-14T04:07:00+03:00

россия

родион мирошник

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в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России предстоит отстроить систему фиксации, документирования и сбора всех данных по преступлениям ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Нам еще предстоит отстроить систему четкой фиксации, документирования и сбора всех данных, с которыми мы сталкиваемся на освобождаемых территориях. В том числе с некой новой системой работой следственных органов, которые в максимально короткий срок должны приходить на освобождаемые территории, чтобы зафиксировать те преступления, которые совершила украинская армия, уходя или оставляя эти территории", - заявил Мирошник РИА Новости. Он отметил, что фактов подобных преступлений огромное множество. "По мере того, как мы освобождаем новые территории, фактов преступлений становится больше", - добавил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html

https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире