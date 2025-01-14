Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник
Мирошник: России предстоит отстроить систему сбора данных по преступлениям ВСУ
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России предстоит отстроить систему фиксации, документирования и сбора всех данных по преступлениям ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Нам еще предстоит отстроить систему четкой фиксации, документирования и сбора всех данных, с которыми мы сталкиваемся на освобождаемых территориях. В том числе с некой новой системой работой следственных органов, которые в максимально короткий срок должны приходить на освобождаемые территории, чтобы зафиксировать те преступления, которые совершила украинская армия, уходя или оставляя эти территории", - заявил Мирошник РИА Новости.
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Он отметил, что фактов подобных преступлений огромное множество.
"По мере того, как мы освобождаем новые территории, фактов преступлений становится больше", - добавил он.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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