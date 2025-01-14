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Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.01.2025
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04:07 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993568882.html
Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник
Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.01.2025
Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник
России предстоит отстроить систему фиксации, документирования и сбора всех данных по преступлениям ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:07:00+03:00
2025-01-14T04:07:00+03:00
россия
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России предстоит отстроить систему фиксации, документирования и сбора всех данных по преступлениям ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Нам еще предстоит отстроить систему четкой фиксации, документирования и сбора всех данных, с которыми мы сталкиваемся на освобождаемых территориях. В том числе с некой новой системой работой следственных органов, которые в максимально короткий срок должны приходить на освобождаемые территории, чтобы зафиксировать те преступления, которые совершила украинская армия, уходя или оставляя эти территории", - заявил Мирошник РИА Новости. Он отметил, что фактов подобных преступлений огромное множество. "По мере того, как мы освобождаем новые территории, фактов преступлений становится больше", - добавил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html
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россия, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия отстроит сбор данных по преступлениям ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: России предстоит отстроить систему сбора данных по преступлениям ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. России предстоит отстроить систему фиксации, документирования и сбора всех данных по преступлениям ВСУ, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Нам еще предстоит отстроить систему четкой фиксации, документирования и сбора всех данных, с которыми мы сталкиваемся на освобождаемых территориях. В том числе с некой новой системой работой следственных органов, которые в максимально короткий срок должны приходить на освобождаемые территории, чтобы зафиксировать те преступления, которые совершила украинская армия, уходя или оставляя эти территории", - заявил Мирошник РИА Новости.
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Он отметил, что фактов подобных преступлений огромное множество.
"По мере того, как мы освобождаем новые территории, фактов преступлений становится больше", - добавил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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