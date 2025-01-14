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Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков - РИА Новости, 14.01.2025
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03:25 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993566271.html
Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков
Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков - РИА Новости, 14.01.2025
Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков
По мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:25:00+03:00
2025-01-14T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
родион мирошник
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По мере освобождения новых территорий мы сталкиваемся с большим количеством новых фактов преступных деяний киевского режима. Мы находим их и на территории, освобождаемой на Донбассе, и на возвращаемых территориях, которые были под контролем (ВСУ - ред.), к примеру, на территории Курской области", - заявил Мирошник РИА Новости. По его словам, у российской стороны есть уже сотни свидетельств, подтверждающих факты тотального мародерства, которое позволяли себе украинские боевики. "Вооруженные формирования (Украины - ред.) подвергали полному разграблению частные дома, офисы, магазины, склады, то есть всё, до чего могли дотянуться руками. Даже с территории Донбасса огромное количество бытовой техники, какого-то любого имущества высылалось куда-то к себе, на родину, откуда приезжали эти боевики", - привел пример он. Мирошник также подчеркнул, что есть множество свидетельств зачисток, которые проводят украинские формирования, покидая населенные пункты, переходящие под контроль Российской Федерации. "Сначала идет процесс насильственной эвакуации, а потом специальные карательные команды обходят территории, где просто расстреливают оставшееся, не желающее покидать свои дома, мирное население. Так было в Селидово, так было в Часовом Яре, так было в Авдеевке. По этим фактам у нас есть показания людей, оставшихся, которые выжили после того, как их (населенные пункты) покинули украинские боевики", - отметил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969107107.html
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россия, украина, донбасс, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков

Мирошник: получены сотни свидетельств расстрелов мирных людей боевиками ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По мере освобождения новых территорий мы сталкиваемся с большим количеством новых фактов преступных деяний киевского режима. Мы находим их и на территории, освобождаемой на Донбассе, и на возвращаемых территориях, которые были под контролем (ВСУ - ред.), к примеру, на территории Курской области", - заявил Мирошник РИА Новости.
Мирошник о похищении жителей Курской области солдатами ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, сообщили в МИД
29 августа 2024, 05:43
По его словам, у российской стороны есть уже сотни свидетельств, подтверждающих факты тотального мародерства, которое позволяли себе украинские боевики.
"Вооруженные формирования (Украины - ред.) подвергали полному разграблению частные дома, офисы, магазины, склады, то есть всё, до чего могли дотянуться руками. Даже с территории Донбасса огромное количество бытовой техники, какого-то любого имущества высылалось куда-то к себе, на родину, откуда приезжали эти боевики", - привел пример он.
Мирошник также подчеркнул, что есть множество свидетельств зачисток, которые проводят украинские формирования, покидая населенные пункты, переходящие под контроль Российской Федерации.
"Сначала идет процесс насильственной эвакуации, а потом специальные карательные команды обходят территории, где просто расстреливают оставшееся, не желающее покидать свои дома, мирное население. Так было в Селидово, так было в Часовом Яре, так было в Авдеевке. По этим фактам у нас есть показания людей, оставшихся, которые выжили после того, как их (населенные пункты) покинули украинские боевики", - отметил он.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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11 января, 05:53
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Видел их лично": на Украине раскрыли позорную правду о ВСУ
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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