https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993566271.html

Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков

Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков - РИА Новости, 14.01.2025

Мирошник заявил о новых свидетельствах мародерства украинских боевиков

По мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:25:00+03:00

2025-01-14T03:25:00+03:00

2025-01-14T03:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По мере освобождения новых территорий мы сталкиваемся с большим количеством новых фактов преступных деяний киевского режима. Мы находим их и на территории, освобождаемой на Донбассе, и на возвращаемых территориях, которые были под контролем (ВСУ - ред.), к примеру, на территории Курской области", - заявил Мирошник РИА Новости. По его словам, у российской стороны есть уже сотни свидетельств, подтверждающих факты тотального мародерства, которое позволяли себе украинские боевики. "Вооруженные формирования (Украины - ред.) подвергали полному разграблению частные дома, офисы, магазины, склады, то есть всё, до чего могли дотянуться руками. Даже с территории Донбасса огромное количество бытовой техники, какого-то любого имущества высылалось куда-то к себе, на родину, откуда приезжали эти боевики", - привел пример он. Мирошник также подчеркнул, что есть множество свидетельств зачисток, которые проводят украинские формирования, покидая населенные пункты, переходящие под контроль Российской Федерации. "Сначала идет процесс насильственной эвакуации, а потом специальные карательные команды обходят территории, где просто расстреливают оставшееся, не желающее покидать свои дома, мирное население. Так было в Селидово, так было в Часовом Яре, так было в Авдеевке. По этим фактам у нас есть показания людей, оставшихся, которые выжили после того, как их (населенные пункты) покинули украинские боевики", - отметил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969107107.html

https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993225293.html

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донбасс, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, общество