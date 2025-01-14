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Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год - РИА Новости, 14.01.2025
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04:27 14.01.2025
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Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год
Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год - РИА Новости, 14.01.2025
Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год
Большинство россиян отмечает старый Новый год ежегодно: для многих это еще один повод загадать желание и встретиться с близкими, чаще всего на застолье тратят... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:27:00+03:00
2025-01-14T04:27:00+03:00
россия
праздник
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Большинство россиян отмечает старый Новый год ежегодно: для многих это еще один повод загадать желание и встретиться с близкими, чаще всего на застолье тратят от двух до пяти тысяч рублей; при этом лишь почти четверть никогда не отмечает этот праздник, выяснили для РИА Новости аналитики финтех-компании ЮMoney и "Чек Индекс". "Только 27% опрошенных россиян никогда не празднуют старый Новый год, 14% делают это иногда, а 59% - ежегодно. Вечером 13 января большинство опрошенных устраивает застолье в компании близких родственников (49% ответов), друзей (10%) или любимого человека (7%). Некоторые проводят старый Новый год наедине с собой (6%) или с домашними животными (3%)", - выяснили авторы исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч пользователей ЮMoney из разных городов России. Чаще всего в ночь с 13 на 14 января россияне смотрят телевизор (41%), едят оливье и пьют игристое (36%), загадывают желания (22%) и жгут бенгальские огни (14%). Кроме того, опрошенные гадают и делают расклады карт таро (5%). Остальные 6% респондентов разбирают елку, лепят вареники с предсказаниями и смотрят старые новогодние фильмы. "У большинства опрошенных на празднование старого Нового года уходит от двух до трех тысяч рублей (16%) или от четырех до пяти тысяч рублей (13%). Еще 12% респондентов выделяют на это больше 10 тысяч, а 9% не тратят вообще ничего, потому что у них осталось много продуктов с 31 декабря. Также участники опроса называли суммы от восьми до десяти тысяч рублей (8%) и от семи до восьми тысяч рублей (3%). Но есть и те, кто тратит на старый Новый год около 30 тысяч рублей, накрывая стол на компанию из пяти-шести человек", - добавляют аналитики. По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", перед старым Новым годом в России вырос спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках. С 1 по 9 января 2025 года покупок мандаринов стало на 5% больше, чем за тот же период 2024 года, а средний чек увеличился на 17% и составил 264 рубля. Число покупок игристого вина выросло за указанный период на 7% год к году, а средний чек составил 472 рубля (+8%). Число покупок красной икры при этом снизилось на 20%, а средняя цена стала на 34% больше и достигла 9 896 рублей за килограмм. Количество покупок конфет в коробках тоже выросло - на 10% год к году, средний чек составил 617 рублей (+11%).
https://ria.ru/20250114/traditsii-1837554097.html
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60
353
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россия, праздник, общество
Россия, Праздник, Общество
Опрос показал, сколько россиян отмечают старый Новый год

Исследование ЮMoney: лишь четверть россиян никогда не празднует старый Новый год

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Fotolia / ganzo12
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Большинство россиян отмечает старый Новый год ежегодно: для многих это еще один повод загадать желание и встретиться с близкими, чаще всего на застолье тратят от двух до пяти тысяч рублей; при этом лишь почти четверть никогда не отмечает этот праздник, выяснили для РИА Новости аналитики финтех-компании ЮMoney и "Чек Индекс".
"Только 27% опрошенных россиян никогда не празднуют старый Новый год, 14% делают это иногда, а 59% - ежегодно. Вечером 13 января большинство опрошенных устраивает застолье в компании близких родственников (49% ответов), друзей (10%) или любимого человека (7%). Некоторые проводят старый Новый год наедине с собой (6%) или с домашними животными (3%)", - выяснили авторы исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч пользователей ЮMoney из разных городов России.
Старый Новый год - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Старый Новый год: суть и традиции уникального праздника
14:00
Чаще всего в ночь с 13 на 14 января россияне смотрят телевизор (41%), едят оливье и пьют игристое (36%), загадывают желания (22%) и жгут бенгальские огни (14%). Кроме того, опрошенные гадают и делают расклады карт таро (5%). Остальные 6% респондентов разбирают елку, лепят вареники с предсказаниями и смотрят старые новогодние фильмы.
"У большинства опрошенных на празднование старого Нового года уходит от двух до трех тысяч рублей (16%) или от четырех до пяти тысяч рублей (13%). Еще 12% респондентов выделяют на это больше 10 тысяч, а 9% не тратят вообще ничего, потому что у них осталось много продуктов с 31 декабря. Также участники опроса называли суммы от восьми до десяти тысяч рублей (8%) и от семи до восьми тысяч рублей (3%). Но есть и те, кто тратит на старый Новый год около 30 тысяч рублей, накрывая стол на компанию из пяти-шести человек", - добавляют аналитики.
По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", перед старым Новым годом в России вырос спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках. С 1 по 9 января 2025 года покупок мандаринов стало на 5% больше, чем за тот же период 2024 года, а средний чек увеличился на 17% и составил 264 рубля.
Число покупок игристого вина выросло за указанный период на 7% год к году, а средний чек составил 472 рубля (+8%). Число покупок красной икры при этом снизилось на 20%, а средняя цена стала на 34% больше и достигла 9 896 рублей за килограмм. Количество покупок конфет в коробках тоже выросло - на 10% год к году, средний чек составил 617 рублей (+11%).
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Почти половина россиян хотят выходной в Старый Новый год
22 декабря 2024, 02:17
 
РоссияПраздникОбщество
 
 
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