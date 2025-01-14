https://ria.ru/20250114/pozhar-1993744261.html

В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей - РИА Новости, 14.01.2025

В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей

Двое детей погибли, еще четверо пострадали при пожаре в частном доме в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:51:00+03:00

2025-01-14T22:51:00+03:00

2025-01-14T23:31:00+03:00

происшествия

оренбург

оренбургская область

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли, еще четверо пострадали при пожаре в частном доме в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Большое несчастье в поселке Каргала города Оренбурга — загорелся дом, в котором находились шесть несовершеннолетних детей в возрасте от восьми месяцев до 15 лет. По роковому стечению обстоятельств взрослых членов семьи не было дома. К большому сожалению, двоих детей спасти не удалось", — написал Паслер.Четверо детей госпитализированы в состоянии различной тяжести в областной центр хирургии и травматологии и областную детскую больницу. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. С матерью на месте происшествия работают психологи МЧС."Всем, что потребуется сейчас, семью обеспечим. Также решим вопрос их дальнейшего жизнеустройства. На данный момент пожар потушен. Идет выяснение всех обстоятельств дела, поэтому прошу всех воздержаться от резких комментариев и преждевременных выводов", — добавил Паслер.Пресс-служба Минздрава области сообщила, что на месте пожара работали четыре бригады скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные. Первая бригада приехала на место через 13 минут после вызова. "Четыре ребенка госпитализированы в медицинские учреждения Оренбурга. Два брата, 2009 и 2015 года рождения, находятся в областной детской больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Их брат, 2012 года рождения, в тяжелом состоянии с глубокими ожогами до 50% поверхности тела. Восьмимесячная девочка с поверхностными ожогами до 30% поверхности тела также в тяжелом состоянии", — сообщил Минздрав.Отмечается, что специалисты — травматологи, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи областного центра хирургии и травматологии и областной детской больницы провели консилиум по двум детям в тяжелом состоянии."Дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Также готовится телемедицинская консультация с федеральным центром по согласованию тактики лечения. Медицинский штаб во главе с министром здравоохранения региона Татьяной Савиновой работает на месте. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле Татьяны Леонидовны", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250105/pozhar-1992591280.html

https://ria.ru/20241226/pozhar-1991534058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)