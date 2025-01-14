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В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей - РИА Новости, 14.01.2025
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22:51 14.01.2025 (обновлено: 23:31 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/pozhar-1993744261.html
В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей
В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей - РИА Новости, 14.01.2025
В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей
Двое детей погибли, еще четверо пострадали при пожаре в частном доме в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:51:00+03:00
2025-01-14T23:31:00+03:00
происшествия
оренбург
оренбургская область
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли, еще четверо пострадали при пожаре в частном доме в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.&quot;Большое несчастье в поселке Каргала города Оренбурга — загорелся дом, в котором находились шесть несовершеннолетних детей в возрасте от восьми месяцев до 15 лет. По роковому стечению обстоятельств взрослых членов семьи не было дома. К большому сожалению, двоих детей спасти не удалось&quot;, — написал Паслер.Четверо детей госпитализированы в состоянии различной тяжести в областной центр хирургии и травматологии и областную детскую больницу. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. С матерью на месте происшествия работают психологи МЧС.&quot;Всем, что потребуется сейчас, семью обеспечим. Также решим вопрос их дальнейшего жизнеустройства. На данный момент пожар потушен. Идет выяснение всех обстоятельств дела, поэтому прошу всех воздержаться от резких комментариев и преждевременных выводов&quot;, — добавил Паслер.Пресс-служба Минздрава области сообщила, что на месте пожара работали четыре бригады скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные. Первая бригада приехала на место через 13 минут после вызова. "Четыре ребенка госпитализированы в медицинские учреждения Оренбурга. Два брата, 2009 и 2015 года рождения, находятся в областной детской больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Их брат, 2012 года рождения, в тяжелом состоянии с глубокими ожогами до 50% поверхности тела. Восьмимесячная девочка с поверхностными ожогами до 30% поверхности тела также в тяжелом состоянии", — сообщил Минздрав.Отмечается, что специалисты — травматологи, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи областного центра хирургии и травматологии и областной детской больницы провели консилиум по двум детям в тяжелом состоянии."Дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Также готовится телемедицинская консультация с федеральным центром по согласованию тактики лечения. Медицинский штаб во главе с министром здравоохранения региона Татьяной Савиновой работает на месте. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле Татьяны Леонидовны", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250105/pozhar-1992591280.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли двое детей, еще четверо пострадали

© Фото : МЧС по Оренбургской областиПожар в частном жилом доме в оренбургском поселке Каргала
Пожар в частном жилом доме в оренбургском поселке Каргала - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : МЧС по Оренбургской области
Пожар в частном жилом доме в оренбургском поселке Каргала
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УФА, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли, еще четверо пострадали при пожаре в частном доме в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
«

"Большое несчастье в поселке Каргала города Оренбурга — загорелся дом, в котором находились шесть несовершеннолетних детей в возрасте от восьми месяцев до 15 лет. По роковому стечению обстоятельств взрослых членов семьи не было дома. К большому сожалению, двоих детей спасти не удалось", — написал Паслер.

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Четверо детей госпитализированы в состоянии различной тяжести в областной центр хирургии и травматологии и областную детскую больницу. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. С матерью на месте происшествия работают психологи МЧС.
«

"Всем, что потребуется сейчас, семью обеспечим. Также решим вопрос их дальнейшего жизнеустройства. На данный момент пожар потушен. Идет выяснение всех обстоятельств дела, поэтому прошу всех воздержаться от резких комментариев и преждевременных выводов", — добавил Паслер.

Пресс-служба Минздрава области сообщила, что на месте пожара работали четыре бригады скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные. Первая бригада приехала на место через 13 минут после вызова.
"Четыре ребенка госпитализированы в медицинские учреждения Оренбурга. Два брата, 2009 и 2015 года рождения, находятся в областной детской больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Их брат, 2012 года рождения, в тяжелом состоянии с глубокими ожогами до 50% поверхности тела. Восьмимесячная девочка с поверхностными ожогами до 30% поверхности тела также в тяжелом состоянии", — сообщил Минздрав.
Отмечается, что специалисты — травматологи, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи областного центра хирургии и травматологии и областной детской больницы провели консилиум по двум детям в тяжелом состоянии.
"Дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Также готовится телемедицинская консультация с федеральным центром по согласованию тактики лечения. Медицинский штаб во главе с министром здравоохранения региона Татьяной Савиновой работает на месте. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле Татьяны Леонидовны", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияОренбургОренбургская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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