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Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров
Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров - РИА Новости, 14.01.2025
Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров
Жители Лос-Анджелеса подали в суд на местного оператора водоснабжения и электроснабжения LADWP из-за нехватки воды для тушения бушующих в Калифорнии пожаров,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:19:00+03:00
2025-01-14T10:19:00+03:00
2025-01-14T10:19:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители Лос-Анджелеса подали в суд на местного оператора водоснабжения и электроснабжения LADWP из-за нехватки воды для тушения бушующих в Калифорнии пожаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на исковой документ. "На оператора электроснабжения и водоснабжения города Лос-Анджелеса подали в суд с обвинением в том, что он не смог обеспечить достаточное количество воды для борьбы с крупнейшим пожаром", - пишет агентство. По информации агентства, истцы заявляют, что из-за истощения резервуара воды в городе, а также недостаточного напора воды в гидрантах пожарным оказалось сложно бороться с огнем. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров
Блумберг: жители Лос-Анджелеса подали в суд на местного оператора водоснабжения