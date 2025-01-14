https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html

На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА

На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025

На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА

Открытое возгорание возникло на предприятии в городе Энгельсе Саратовской области, где есть повреждения после атаки БПЛА, экстренные службы занимаются его... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:23:00+03:00

2025-01-14T09:23:00+03:00

2025-01-14T09:39:00+03:00

происшествия

энгельс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993586891_0:548:802:999_1920x0_80_0_0_374eca31112ad520aadc2ba841265ed5.jpg

САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Открытое возгорание возникло на предприятии в городе Энгельсе Саратовской области, где есть повреждения после атаки БПЛА, экстренные службы занимаются его ликвидацией, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."Провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания", - написал Бусаргин.Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. Глава региона отметил, что предварительно, никто не пострадал. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.

https://ria.ru/20250114/engels-1993581832.html

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, энгельс