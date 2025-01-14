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На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
Открытое возгорание возникло на предприятии в городе Энгельсе Саратовской области, где есть повреждения после атаки БПЛА, экстренные службы занимаются его... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:23:00+03:00
2025-01-14T09:23:00+03:00
2025-01-14T09:39:00+03:00
происшествия
энгельс
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Открытое возгорание возникло на предприятии в городе Энгельсе Саратовской области, где есть повреждения после атаки БПЛА, экстренные службы занимаются его ликвидацией, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."Провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания", - написал Бусаргин.Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. Глава региона отметил, что предварительно, никто не пострадал. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
https://ria.ru/20250114/engels-1993581832.html
энгельс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс
На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
На предприятии в Энгельсе произошло открытое возгорание после атаки БПЛА