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Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса - РИА Новости, 14.01.2025
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04:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/polyus-1993568117.html
Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса
Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса - РИА Новости, 14.01.2025
Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса
Норвежка Карен Кюллесё в 21 год стала самой молодой покорительницей Южного полюса, самостоятельно добравшейся до него на лыжах, сообщает телерадиокомпания NRK... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:00:00+03:00
2025-01-14T04:00:00+03:00
в мире
южный полюс
норвегия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Норвежка Карен Кюллесё в 21 год стала самой молодой покорительницей Южного полюса, самостоятельно добравшейся до него на лыжах, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на отца девушки. "В возрасте 21 года Карен Кюллесё в понедельник вечером сумела установить новый мировой рекорд, став самым молодым человеком, добравшимся до Южного полюса на лыжах. Совершенно самостоятельно", - говорится в материале NRK. Родом с юга Норвегии, девушка преодолела 1130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял 100 килограммов. По данным телерадиокомпании, на то, чтобы добраться до Южного полюса, у Кюллесё ушло 54 дня, - ровно столько, на сколько у нее было с собой продуктов. Средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов. Как сообщает NRK, до этого путешествия 21-летняя девушка заявляла, что самая сильная мотивация для нее - это стремление доказать самой себе, что она может с этим справиться. По данным телерадиокомпании, за два дня до конца пути Кюллесё сообщала, что дорога стала трудной и у нее появились проблемы с дыханием. Остаток пути она прошла в специальной маске.
https://ria.ru/20200629/1573652245.html
https://ria.ru/20240731/konjuhi-1963053503.html
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в мире, южный полюс, норвегия
В мире, Южный полюс, Норвегия
Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса

Самой молодой покорительницей Южного полюса на лыжах стала 21-летняя норвежка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорный массив Вольтадт в Антарктиде
Горный массив Вольтадт в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горный массив Вольтадт в Антарктиде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Норвежка Карен Кюллесё в 21 год стала самой молодой покорительницей Южного полюса, самостоятельно добравшейся до него на лыжах, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на отца девушки.
"В возрасте 21 года Карен Кюллесё в понедельник вечером сумела установить новый мировой рекорд, став самым молодым человеком, добравшимся до Южного полюса на лыжах. Совершенно самостоятельно", - говорится в материале NRK.
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Родом с юга Норвегии, девушка преодолела 1130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял 100 килограммов. По данным телерадиокомпании, на то, чтобы добраться до Южного полюса, у Кюллесё ушло 54 дня, - ровно столько, на сколько у нее было с собой продуктов. Средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов.
Как сообщает NRK, до этого путешествия 21-летняя девушка заявляла, что самая сильная мотивация для нее - это стремление доказать самой себе, что она может с этим справиться.
По данным телерадиокомпании, за два дня до конца пути Кюллесё сообщала, что дорога стала трудной и у нее появились проблемы с дыханием. Остаток пути она прошла в специальной маске.
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