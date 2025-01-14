https://ria.ru/20250114/polyus-1993568117.html

Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса

Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса - РИА Новости, 14.01.2025

Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса

Норвежка Карен Кюллесё в 21 год стала самой молодой покорительницей Южного полюса, самостоятельно добравшейся до него на лыжах, сообщает телерадиокомпания NRK... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:00:00+03:00

2025-01-14T04:00:00+03:00

2025-01-14T04:00:00+03:00

в мире

южный полюс

норвегия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Норвежка Карен Кюллесё в 21 год стала самой молодой покорительницей Южного полюса, самостоятельно добравшейся до него на лыжах, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на отца девушки. "В возрасте 21 года Карен Кюллесё в понедельник вечером сумела установить новый мировой рекорд, став самым молодым человеком, добравшимся до Южного полюса на лыжах. Совершенно самостоятельно", - говорится в материале NRK. Родом с юга Норвегии, девушка преодолела 1130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял 100 килограммов. По данным телерадиокомпании, на то, чтобы добраться до Южного полюса, у Кюллесё ушло 54 дня, - ровно столько, на сколько у нее было с собой продуктов. Средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов. Как сообщает NRK, до этого путешествия 21-летняя девушка заявляла, что самая сильная мотивация для нее - это стремление доказать самой себе, что она может с этим справиться. По данным телерадиокомпании, за два дня до конца пути Кюллесё сообщала, что дорога стала трудной и у нее появились проблемы с дыханием. Остаток пути она прошла в специальной маске.

https://ria.ru/20200629/1573652245.html

https://ria.ru/20240731/konjuhi-1963053503.html

южный полюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южный полюс, норвегия