https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html

Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России

Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России - РИА Новости, 14.01.2025

Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России

Представителям польского правительства пришлось оправдываться из-за появившихся в СМИ слухов о заправке варшавских автобусов российским газом. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:45:00+03:00

2025-01-14T17:45:00+03:00

2025-01-14T17:52:00+03:00

варшава

россия

томаш семоняк

рафал тшасковски

в мире

польша

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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Представителям польского правительства пришлось оправдываться из-за появившихся в СМИ слухов о заправке варшавских автобусов российским газом. Ранее портал Wirtualna Polska сообщил о том, что муниципальная автобусная компания выкупила автобусный парк в Варшаве у частного перевозчика. На территории имеется установка для заправки автобусов газом, которая не была включена в закупку. Он принадлежит компании Omne Energia, которая ранее принадлежала российской Cryogas M&T Poland, включенной в санкционный список. Эта компания была продана Omne Energia за три злотых (менее одного доллара), после чего исключена из санкционного реестра. В публикации утверждалось однако, что смена собственников была сделана только для видимости, а реальным бенефициаром фактически является кто-то другой. Никаких доказательств этому не приводилось. Из-за возможных связей варшавского общественного транспорта с российским капиталом и поставками российского газа, в республике вспыхнул скандал, несмотря на все усилия властей отказаться от любых контактов с РФ. Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 заявил, комментируя эту информацию, что "нет никакой угрозы, никакого риска, что российский газ появится в Варшаве". "Действует эмбарго на российский газ, в декабре было введено эмбарго и на сжиженный газ... Российского газа в автобусах Варшавы нет", - констатировал министр. Семоняк сказал, что спецслужбы будут проводить расследование в отношении владельцев компании. "Вся эта акция была направлена на то, чтобы атаковать мэра столицы Рафала Тшасковского, предположив, что автобусы Варшавы заправляются российским газом. Это неправда", - добавил он. Как заявил заместитель главы МВД Чеслав Мрочек в эфире телеканала Polsat, если бы имели место какие-либо перемещения ресурсов этой компании, например, переводы денег конкретным российским акционерам, то Национальная налоговая администрация знала бы этом. "Если это произойдет, Национальная налоговая администрация немедленно примет меры по замораживанию компании", — заверил замминистра. Он уточнил, что городские автобусы в Варшаве работают на американском и катарском газе.

https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html

https://ria.ru/20241126/polsha-1985783527.html

https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html

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варшава, россия, томаш семоняк, рафал тшасковски, в мире, польша