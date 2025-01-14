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Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России - РИА Новости, 14.01.2025
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17:45 14.01.2025 (обновлено: 17:52 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России - РИА Новости, 14.01.2025
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России
Представителям польского правительства пришлось оправдываться из-за появившихся в СМИ слухов о заправке варшавских автобусов российским газом. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:45:00+03:00
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варшава
россия
томаш семоняк
рафал тшасковски
в мире
польша
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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Представителям польского правительства пришлось оправдываться из-за появившихся в СМИ слухов о заправке варшавских автобусов российским газом. Ранее портал Wirtualna Polska сообщил о том, что муниципальная автобусная компания выкупила автобусный парк в Варшаве у частного перевозчика. На территории имеется установка для заправки автобусов газом, которая не была включена в закупку. Он принадлежит компании Omne Energia, которая ранее принадлежала российской Cryogas M&amp;T Poland, включенной в санкционный список. Эта компания была продана Omne Energia за три злотых (менее одного доллара), после чего исключена из санкционного реестра. В публикации утверждалось однако, что смена собственников была сделана только для видимости, а реальным бенефициаром фактически является кто-то другой. Никаких доказательств этому не приводилось. Из-за возможных связей варшавского общественного транспорта с российским капиталом и поставками российского газа, в республике вспыхнул скандал, несмотря на все усилия властей отказаться от любых контактов с РФ. Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 заявил, комментируя эту информацию, что "нет никакой угрозы, никакого риска, что российский газ появится в Варшаве". "Действует эмбарго на российский газ, в декабре было введено эмбарго и на сжиженный газ... Российского газа в автобусах Варшавы нет", - констатировал министр. Семоняк сказал, что спецслужбы будут проводить расследование в отношении владельцев компании. "Вся эта акция была направлена на то, чтобы атаковать мэра столицы Рафала Тшасковского, предположив, что автобусы Варшавы заправляются российским газом. Это неправда", - добавил он. Как заявил заместитель главы МВД Чеслав Мрочек в эфире телеканала Polsat, если бы имели место какие-либо перемещения ресурсов этой компании, например, переводы денег конкретным российским акционерам, то Национальная налоговая администрация знала бы этом. "Если это произойдет, Национальная налоговая администрация немедленно примет меры по замораживанию компании", — заверил замминистра. Он уточнил, что городские автобусы в Варшаве работают на американском и катарском газе.
https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html
https://ria.ru/20241126/polsha-1985783527.html
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варшава, россия, томаш семоняк, рафал тшасковски, в мире, польша
Варшава, Россия, Томаш Семоняк, Рафал Тшасковски, В мире, Польша
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России

Власти Польши оправдываются из-за слухов о заправке автобусов российским газом

© Depositphotos.com / rognarПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Depositphotos.com / rognar
Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Представителям польского правительства пришлось оправдываться из-за появившихся в СМИ слухов о заправке варшавских автобусов российским газом.
Ранее портал Wirtualna Polska сообщил о том, что муниципальная автобусная компания выкупила автобусный парк в Варшаве у частного перевозчика. На территории имеется установка для заправки автобусов газом, которая не была включена в закупку. Он принадлежит компании Omne Energia, которая ранее принадлежала российской Cryogas M&T Poland, включенной в санкционный список. Эта компания была продана Omne Energia за три злотых (менее одного доллара), после чего исключена из санкционного реестра. В публикации утверждалось однако, что смена собственников была сделана только для видимости, а реальным бенефициаром фактически является кто-то другой. Никаких доказательств этому не приводилось.
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Из-за возможных связей варшавского общественного транспорта с российским капиталом и поставками российского газа, в республике вспыхнул скандал, несмотря на все усилия властей отказаться от любых контактов с РФ.
Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 заявил, комментируя эту информацию, что "нет никакой угрозы, никакого риска, что российский газ появится в Варшаве".
"Действует эмбарго на российский газ, в декабре было введено эмбарго и на сжиженный газ... Российского газа в автобусах Варшавы нет", - констатировал министр.
Семоняк сказал, что спецслужбы будут проводить расследование в отношении владельцев компании.
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"Вся эта акция была направлена на то, чтобы атаковать мэра столицы Рафала Тшасковского, предположив, что автобусы Варшавы заправляются российским газом. Это неправда", - добавил он.
Как заявил заместитель главы МВД Чеслав Мрочек в эфире телеканала Polsat, если бы имели место какие-либо перемещения ресурсов этой компании, например, переводы денег конкретным российским акционерам, то Национальная налоговая администрация знала бы этом.
"Если это произойдет, Национальная налоговая администрация немедленно примет меры по замораживанию компании", — заверил замминистра.
Он уточнил, что городские автобусы в Варшаве работают на американском и катарском газе.
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ВаршаваРоссияТомаш СемонякРафал ТшасковскиВ миреПольша
 
 
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