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Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay - РИА Новости, 14.01.2025
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11:03 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/politsija-1993597326.html
Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay
Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay - РИА Новости, 14.01.2025
Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay
Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:03:00+03:00
2025-01-14T11:03:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. "В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - уточнила Волк. По её словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html
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происшествия, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay

В Москве задержали четырех человек за работу теневой платежной системы Rapidpay

© Фото : Ирина Волк/TelegramДопрос задержанного молодого человека в офисе теневой платежной системы Rapidpay
Допрос задержанного молодого человека в офисе теневой платежной системы Rapidpay - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Допрос задержанного молодого человека в офисе теневой платежной системы Rapidpay
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей", - сказала Волк.
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Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
"В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - уточнила Волк.
По её словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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