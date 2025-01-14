https://ria.ru/20250114/politsija-1993597326.html

Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay

Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay - РИА Новости, 14.01.2025

Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay

Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:03:00+03:00

2025-01-14T11:03:00+03:00

2025-01-14T11:03:00+03:00

происшествия

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. "В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - уточнила Волк. По её словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990338529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция