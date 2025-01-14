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В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов - РИА Новости, 14.01.2025
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02:55 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/poezd-1993564919.html
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов - РИА Новости, 14.01.2025
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов
Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД. Сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Четырнадцатого января 2025 года в 01.35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда. Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД. Отмечается, что в результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №112 Новосибирск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск, № 376 Красноярск - Нерюнгри. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика их движения.
https://ria.ru/20250110/vagony-1993134938.html
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происшествия, тында, кисловодск, новосибирск, ржд
Происшествия, Тында, Кисловодск, Новосибирск, РЖД
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов

РЖД восстановили движение поездов на станции Ангаракан после схода 22 вагонов

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РФ/TelegramПоследствия схода вагонов в Бурятии
Последствия схода вагонов в Бурятии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РФ/Telegram
Последствия схода вагонов в Бурятии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.
Сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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"Четырнадцатого января 2025 года в 01.35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда. Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.
Отмечается, что в результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №112 Новосибирск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск, № 376 Красноярск - Нерюнгри. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика их движения.
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