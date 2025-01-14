https://ria.ru/20250114/poezd-1993564919.html

В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов

В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов - РИА Новости, 14.01.2025

В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов

Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 14.01.2025

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происшествия

тында

кисловодск

новосибирск

ржд

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД. Сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Четырнадцатого января 2025 года в 01.35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда. Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД. Отмечается, что в результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №112 Новосибирск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск, № 376 Красноярск - Нерюнгри. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика их движения.

https://ria.ru/20250110/vagony-1993134938.html

https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html

тында

кисловодск

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тында, кисловодск, новосибирск, ржд