В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов
РЖД восстановили движение поездов на станции Ангаракан после схода 22 вагонов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.
Сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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"Четырнадцатого января 2025 года в 01.35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда. Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.
Отмечается, что в результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №112 Новосибирск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск, № 376 Красноярск - Нерюнгри. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика их движения.
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