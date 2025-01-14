https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993599963.html
В Подмосковье мужчина задушил сестру
В Подмосковье мужчина задушил сестру - РИА Новости, 14.01.2025
В Подмосковье мужчина задушил сестру
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:02:00+03:00
2025-01-14T11:02:00+03:00
2025-01-14T11:02:00+03:00
происшествия
щелково
лосино-петровский
михаил марченко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в доме на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения. "Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу у брата с сестрой произошел конфликт, после чего мужчина задушил её… В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан", - говорится в сообщении. Он доставлен в следственные органы.
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щелково
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происшествия, щелково, лосино-петровский, михаил марченко, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Щелково, Лосино-Петровский, Михаил Марченко, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье мужчина задушил сестру
В Щелково задержали мужчину, подозреваемого в том, что он задушил сестру