Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина задушил сестру - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993599963.html
В Подмосковье мужчина задушил сестру
В Подмосковье мужчина задушил сестру - РИА Новости, 14.01.2025
В Подмосковье мужчина задушил сестру
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:02:00+03:00
2025-01-14T11:02:00+03:00
происшествия
щелково
лосино-петровский
михаил марченко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в доме на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения. "Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу у брата с сестрой произошел конфликт, после чего мужчина задушил её… В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан", - говорится в сообщении. Он доставлен в следственные органы.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
щелково
лосино-петровский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, лосино-петровский, михаил марченко, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Щелково, Лосино-Петровский, Михаил Марченко, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье мужчина задушил сестру

В Щелково задержали мужчину, подозреваемого в том, что он задушил сестру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в доме на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения.
"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу у брата с сестрой произошел конфликт, после чего мужчина задушил её… В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан", - говорится в сообщении.
Он доставлен в следственные органы.
Заключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов
11 октября 2024, 10:03
 
ПроисшествияЩелковоЛосино-ПетровскийМихаил МарченкоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала