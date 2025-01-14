https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993599963.html

В Подмосковье мужчина задушил сестру

В Подмосковье мужчина задушил сестру - РИА Новости, 14.01.2025

В Подмосковье мужчина задушил сестру

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:02:00+03:00

2025-01-14T11:02:00+03:00

2025-01-14T11:02:00+03:00

происшествия

щелково

лосино-петровский

михаил марченко

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в доме на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения. "Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу у брата с сестрой произошел конфликт, после чего мужчина задушил её… В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан", - говорится в сообщении. Он доставлен в следственные органы.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

щелково

лосино-петровский

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происшествия, щелково, лосино-петровский, михаил марченко, министерство внутренних дел рф (мвд россии)