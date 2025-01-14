В Приднестровье изменили графики веерных отключений электроэнергии
В ПМР изменили графики пятичасовых веерных отключений электроэнергии
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабота электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье
Работа электростанции "Тиротекс-энерго" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) со среды меняются графики пятичасовых веерных отключений электроэнергии, теперь свет будут отключать в промежутках между 7 утра и 22 часами вечера, сообщает во вторник правительство ПМР в Telegram-канале.
"Понижение суточной температуры влечет увеличение потребления электричества. При этом объем генерации не меняется. Смещение веерных отключений позволит распределить электроэнергию равномерно и поддержать работоспособность системы", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что решение принято из-за того, что в утренний час пик с 7 до 8 утра пошла максимальная нагрузка — до 200 мегаватт. Энергосистема именно в этот час не справляется, ей не хватает мощности.
Вся территория ПМР разделена на 15 групп. Первым пяти группам со среды будут отключать электричество с 7.00 до 12.00, вторым пяти группам соответственно с 12.00 до 17.00 и третьим - с 17.00 до 22.00. На следующий день порядок отключения для групп меняется. Такой график веерных отключений сохранится в ближайшие три дня.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной того стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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