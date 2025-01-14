https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание
Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание - РИА Новости, 14.01.2025
Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание
Части ВСУ, воюющие на территории ДНР, могут поднять восстание с целью свержения действующей власти на Украине, заявил РИА Новости украинский пленный. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:16:00+03:00
2025-01-14T06:16:00+03:00
2025-01-14T11:22:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Части ВСУ, воюющие на территории ДНР, могут поднять восстание с целью свержения действующей власти на Украине, заявил РИА Новости украинский пленный. "Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали. Возможно, оно так и будет дальше, возможно, оно так и случится. Потому что терпение небезгранично", — сказал пленный.
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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Украинский пленный о возможном восстании в ВСУ
В ВСУ может вспыхнуть восстание с целью свержения действующей власти на Украине, заявил РИА Новости украинский пленный
2025-01-14T06:16
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание
Пленный: ВСУ могут поднять восстание с целью свержения власти на Украине