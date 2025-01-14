https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html

Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание

Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание - РИА Новости, 14.01.2025

Пленный украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание

Части ВСУ, воюющие на территории ДНР, могут поднять восстание с целью свержения действующей власти на Украине, заявил РИА Новости украинский пленный. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:16:00+03:00

2025-01-14T06:16:00+03:00

2025-01-14T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Части ВСУ, воюющие на территории ДНР, могут поднять восстание с целью свержения действующей власти на Украине, заявил РИА Новости украинский пленный. "Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали. Возможно, оно так и будет дальше, возможно, оно так и случится. Потому что терпение небезгранично", — сказал пленный.

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html

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украина

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Украинский пленный о возможном восстании в ВСУ В ВСУ может вспыхнуть восстание с целью свержения действующей власти на Украине, заявил РИА Новости украинский пленный 2025-01-14T06:16 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины